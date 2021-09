La Ponferradina golea al Málaga y se aúpa al liderato en solitario

PONFERRADINA 4- 0 MÁLAGA







La Ponferradina no desaprovechó el tropiezo del Sporting de Gijón, que cayó por 3-2 en su visita al campo del Eibar, y se situó como nuevo líder de LaLiga SmartBank, tras golear este domingo por 4-0 al Málaga.



Un liderato que confirmó el buen arranque de temporada del conjunto berciano, que parece empeñado en convertir el estadio del Toralín en un fortín inexpugnable.



Da igual que el visitante sea el alicaído Alcorcón, dos “gallitos” como el Girona y el Almería o, como ocurrió en esta ocasión, un Málaga al alza, los de Jon Pérez Bolo sólo saben ganar ante sus aficionados.



Y es que la Ponferradina, que ya la pasada campaña bordeó los puestos de promoción de ascenso, parece dispuesto este curso a dar un paso más para festejar el centenario de la fundación del club leonés, que se cumplirá el próximo mes de junio.



Ambiciosos planes que parecen más factibles si el delantero José Naranjo, uno de los fichajes para la presente temporada, mantiene durante todo el curso la misma efectividad que mostró este domingo ante el Málaga.



Naranjo encarriló el triunfo de la Ponferradina con dos tantos en la primera mitad, que no aplacaron la ambición del equipo berciano, en el que volvió a sobresalir, una vez más, el veterano brasileño Yuri, que a sus 39 años, demostró que mantiene intacto su olfato de gol, tras sumar desde el punto de penalti su tercera diana del curso.



Un triunfo que permitió a los de Jon Pérez Bolo, que suman cinco victorias en las seis primeras jornadas, auparse al primer puesto de la clasificación con dos puntos más que el hasta ahora líder, el Sporting de Gijón, que encajó su primera derrota del curso, tras caer por 3-2 ante el Eibar.



El conjunto “armero”, uno de los tres equipos procedentes de LaLiga Santander, parece haber olvidado los problemas de adaptación a su nueva categoría que le llevaron a saldar con derrota las dos primeras jornadas y se situó con su victoria sobre el Sporting en puestos de promoción.



Una mejoría en la que ha jugado un papel fundamental el delantero Juan Diego Molina “Stoichkov”, que tras no ver portería en los cuatro primeros encuentros, en los dos últimos los mete a pares.



Stoichkov, que ya fue fundamental la pasada semana en el triunfo (2-3) del Eibar en el campo de la Real Sociedad B, volvió a ser determinante este domingo ante el Sporting, tras adelantar hasta en dos ocasiones en el marcador a los de Gaizka Garitano.



Pero ni el acierto de Stoichkov amilanó al equipo asturiano, que pese a la derrota demostró en Ipurúa el porqué de su privilegiada situación en la clasificación, tras lograr igualar por dos ocasiones la contienda.



Nada pudo hacer, sin embargo, el Sporting de Gijón por evitar el tanto del delantero argentino Gustavo Blanco Leschuk, que firmó a los 76 minutos el definitivo 3-2, tras cabecear a las redes un centro de Edu Expósito.



Un gol que permitió al Eibar, uno de los máximos favoritos para lograr el ascenso, situarse en puestos de promoción, tras escalar hasta sexta posición a tan sólo tres puntos ya de las plazas de ascenso directo.



Zona de promoción en la que seguirá instalado el Tenerife, cuarto clasificado, pese a perder este domingo por 1-2 ante el Mirandés, en un encuentro en el que los insulares llegaron por delante en el marcador (1-0) a los últimos dieciocho minutos de juego.



Pero entonces irrumpió la figura del delantero Simón Moreno, que tras sustituir a los 65 minuto a Alejandro Marqués, se convirtió en el gran protagonista del encuentro con dos tantos, el segundo en el tiempo de prolongación, que permitieron al Mirandés dar la vuelta al tanteador (1-2) y alzarse con los tres puntos en juego.



Un agónico triunfo que permitió al cuadro burgalés, una de las revelaciones de este inicio de temporada, situarse en la quinta posición dentro de los puestos de promoción de ascenso.



Parte alta de la clasificación a la que sigue sin poder acercarse el Huesca, que dirige el técnico mexicano Nacho Ambriz, pese a romper una racha de tres derrotas consecutivas con el empate (0-0) cosechado este domingo en casa ante el Fuenlabrada, en un encuentro en el que pese a su dominio territorial el conjunto oscense fue incapaz de crear claras ocasiones de gol.