Borja Jiménez, pendiente de la zaga

El Deportivo está sabiendo ‘capear’ las bajas en defensa con alternativas, pero Borja Jiménez espera poder pronto contar con los tres lesionados que hay actualmente en el plantel blanquiazul: Jaime Sánchez, Trilli y Jorge Valín.



Con respecto a los dos primeros, el técnico de Ávila espera que vayan reincorporándose al grupo en esta semana, pero en el caso de Valín avisa de que su proceso puede ser más largo, ya que no ha tenido pretemporada.



EL DATO

Jaime Sánchez jugó de titular los dos primeros encuentros ligueros



Lesión en Calahorra





Jaime Sánchez, que fue titular ante Celta B y Tudelano, se lesionó en el calentamiento contra el Calahorra y su puesto lo ocupó Pablo Trigueros. El de Chicalana de la Frontera se recupera de una lesión en la musculatura aductora de su pierna derecha.



“Jaime creo que esta semana se incorporará al grupo”, expuso Borja durante la rueda de prensa postpartido ante el CD Badajoz.









Lastimado con la sub 19





También aguarda el preparador herculino que el canterano Trilli pueda regresar a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. “Trilli a ver cómo evoluciona, pero tengo la intención de que a finales de semana”, avisó el preparador, que indicó, entre risas, que aprovechaba para avisar a los servicios médicos de su deseo de que así fuese.







EL DETALLE

Valín, intervenido este verano, tiene aún semanas por delante de recuperación



El lateral diestro se lastimó a principios del mes de septiembre, tras su concentración con la selección española sub 19, y sufre una lesión muscular en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Empezó ya esta semana a trabajar junto al resto del grupo Jorge Valín, cuyo plan de recuperaciówn está siendo “un proceso más lento” que el de sus compañeros.



“No ha hecho pretemporada, lleva meses parado. El tiempo para poder disponer de él va a ser más largo. Valín desde mayo no juega”, reconoció el técnico.









Operación de cadera





El futbolista, también lateral derecho, se sometió este verano a una operación de cadera y, aunque ya hace semanas que realizaba tareas al margen en el campo, no fue hasta la semana pasada cuando volvió a unirse al grupo.



No obstante, Valín aún tiene semanas por delante antes de que pueda volver a trabajar con normalidad junto al resto de los blanquiazules.



A pesar de las bajas en la defensa, el Deportivo se ha mostrado intratable en su área y muy eficiente en la contraria.



Borja Jiménez no ha podido contar con estos tres jugadores en la defensa, aunque ha encontrado alternativas, pero está pendiente de recuperar efectivos en la zaga.