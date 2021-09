Feijóo traslada a Díaz que en el caso gallego subir el SMI “no es una solución” si se “cierran” las fábricas

El presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo recordó ayer que a Galicia no se le pueden “cerrar las fábricas” porque, si esto ocurre, y hay parados para los qué “subir el SMI, no es ninguna solución”.





El líder de los populares gallegos realizó estas reflexiones tras reunirse en el pazo de Raxoi con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.





Tras manifestar sus “dudas” de que la medida vaya a mejorar la competitividad de la economía en el país, esgrimió que entre la medida pactada o “controlar el precio energético”, él se quedaría con la segunda opción porque así no se incrementarían los gastos “y se mantendría mayor competitividad” de la economía.





Diálogo social

Feijóo tampoco profundizó más en su reflexión sobre esta cuestión que, recalcó, no estuvo en la agenda de su encuentro con Díaz. “Yo no formo parte del diálogo social y ella es una experta”, zanjó el mandatario autonómico.





La crisis industrial fue uno de los puntos clave de la reunión de ambos mandatarios tras la que la vicepresidenta segunda proclamó que será “una aliada” en el Consejo de Ministros para combatir la crisis industrial que afecta a la comunidad.





Díaz comenzó su discurso con un alegato: “Sé bien a quién represento. Soy de aquí, nunca me he ido”. A renglón seguido y tras incidir en que conoce de primera mano la situación de Navantia, Alcoa, Megasa y “otras muchas industrias vitales” para Galicia, garantizó que será “aliada”.





Empleos de calidad

No en vano, esgrimió que “sin industria” no puede haber empleos de calidad. En todo caso, matizó que las cuestiones industriales no son de su competencia directa.





Feijóo se declaró consciente de ello, pero recordó a Díaz que no solo es ministra de Trabajo sino también vicepresidenta segunda del Gobierno.





Ambos apelaron al diálogo entre administraciones para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos, pero, con el trasfondo del alza del salario mínimo interprofesional (SMI), el presidente gallego incidió en la importancia de pasar de las palabras a los “hechos” y reiteró que incrementar el SMI no es “una solución” si cierran las fábricas y “hay parados”.





En su turno, Feijóo profundizó en su preocupación por la crisis industrial gallega y, en concreto, por la situación de Ferrol. “Le trasladé a la vicepresidenta segunda un ejemplar de nuestro Pacto de Estado por Ferrol que ya se había remitido a Moncloa con el fin de establecer un interlocutor”, ha explicado, para añadir que espera, con el compromiso de la ministra de estudiar el documento, poder hallar a este interlocutor y “empezar a hablar” de ello.





Perte del naval

Feijóo también insistió en la oportunidad histórica que supondría un Perte del naval; “para modernizar las instalaciones de Navantia a través de un dique seco y rebajar, por lo tanto, los costes de la construcción de las fragatas y cualquier otra contratación internacional”, puntualizó.





Durante la reunión con Yolanda Díaz, en la que expuso la situación de peligro en la que se encuentran “16.500 empleos del sector industrial gallego”, ambos evaluaron también otros asuntos importantes de cara a conseguir una economía más fuerte después de la covid.