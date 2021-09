Borja Jiménez quiere a todos enchufados: "El que se desvíe del camino, va a tener problemas"

Borja Jiménez mantiene el discurso de la prudencia ante un partido que puede ser un buen termómetro para el Deportivo, con un rival que también aspira al ascenso. El míster quiere a todos enchufados y confirma que tendrá a su disposición a Juan Carlos Menudo. Estas fueron sus reflexiones:





Badajoz, termómetro

Lo que está claro es que nos enfrentamos a un rival que tiene, a priori, el miso objetivo que nosotros, pelear por el ascenso, sus números están ahí, el año pasado en 24 partidos encajó 2 derrotas, que es dificilísimo en esta categoría. Este año el inicio ha sido muy bueno, no ha perdido, no ha encajado y tiene jugadores muy buenos. Hay que afrontar cada partido con mucha tranquilidad, sabiendo la dificultad que va a tener cada uno de ellos





Exigencia después del inicio con piropos

Para mí no ha cambiado nada, el nivel de exigencia desde el inicio va a ser el máximo ganemos, perdamos o empatemos. Es verdad que ha sido un buen inicio, el equipo ha respondido bien los tres partidos, pero el mensaje es el mismo, cautela, afrontar cada semana como un reto nuevo y tranquilidad porque es larguísimo, está todo por decidir. Hay que intentar sumar todas las semanas





Badajoz, renovado

Arriba, Gorka, Clemente, Aquino y Otegui estaban el año pasado. Han hecho cambios, pero otros continúan. El año pasado estuvieron a un nivel altísimo y este año han empezado al mismo nivel. Será disputado, de tú a tú. Jugando en casa, con el apoyo de nuestra gente, vamos a ir cada semana a por los tres puntos y a intentar evolucionar como equipo





Dónde se puede decidir el partido

Sinceramente, no lo sé. Cuando empieza un partido nuevo, las áreas siempre marcan la diferencia, estar acertado en las dos áreas. Nos enfrentamos a un muy buen rival y tenemos que intentar hacer nuestro partido, somos dos equipos que nos gusta buen trato con el balón, defender con pelota, ser valiente en los riesgos… quien tenga más momentos de agresividad con el balón, de situaciones en que someta al contrario, puede ser determinante porque te va a acercar a las áreas. A ver qué nos depara porque va a ser un partido bonito





Borges, sin dorsal y de vuelta al equipo

A nivel de entrenador, con total normalidad, es un miembro más de la primera plantilla, entrena con total normalidad, no le veo ninguna situación anómala. Es un tema que maneja el club, cuando vino de la selección le pregunté cómo venía, sus sensaciones, un trato cordial, de él no puedo tener ninguna mala palabra ni a nivel personal ni de jugador





Nueve goles a favor, ninguno en contra. ¿qué es más importante?

Van un poco unidos. A mí que personalmente me gusta el juego de ataque, es más fácil conseguir los objetivos cuando atacas que cuando defiendes, pero que el equipo tenga esa capacidad o ese sufrimiento en determinados momentos del partido me enorgullece, se agarra a los partidos cuando no lo está pasando bien y tiene un número de registros muy amplio para variar situaciones defensivas y ofensivas. Es un conjunto. Los goles se celebran, pero estoy contento con el equipo sabiendo que hay margen de mejora. El objetivo es llegar en buen momento a marzo y abril que será cuando se decida lo que pueda suceder en el futuro





La posición de Víctor García con Alberto Benito suplente

Víctor el año pasado en Sabadell actuó todo el año en el carril derecho, aunque es verdad que con sistema de tres centrales. Sabíamos que nos podía dar esa versatilidad y profundidad en ataque y optamos por él porque el plan de partido podía llevarle a ser protagonista





La situación de Menudo

Sus sensaciones son buenas así que entrará en la convocatoria





Profundidad de banquillo, ¿marcará diferencias?

Está claro que al final tener muchos jugadores de un nivel parejo donde cada día en los entrenamientos se aprietan y exigen entre ellos, el nivel de autoexigencia de la plantilla es muy alto porque están advertidos desde el primer día que va a haber cambios, que nadie se puede relajar, que somos muchos jugadores y que todos se tienen que sentir útil, que todos van a tener su momento y que cuando llegue lo tienen que hacer bien. A todos los entrenadores nos gustaría no tener bajas, pero forma parte de nuestro día a día, de intentar que todo jugador se encuentre a disposición y con ganas de jugar diez minutos cincuenta o noventa. El que se desvíe del camino va a tener problemas. De momento estamos todos en ese vagón.





La categoría, ¿alguna sorpresa?

De momento, no. Todos los equipos que estamos en este grupo… El Calahorra jugó playoff, Badajoz también, Logroñés viene de descender, Racing es uno de los grandes de la categoría, Majadahonda hace dos años en Segunda A, Unionistas viene de un gran año. Todos hemos hecho cambios pero va a ser muy igualado. Creo que hay máxima igualdad. Cada vez ves más partidos y muy igualados. Mucho 1-0, 0-0 o 2-1. Todo muy apretado. Hay que ir haciendo, preocuparnos de nosotros mismos, ya habrá tiempo para mirar la clasificación, que ahora mismo es anecdótica. Mirarla en la jornada tres no nos hace ningún tipo de favor.