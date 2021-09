Hace 25 años: Sanidade avala a los vecinos de O Portiño

El periódico del 19 de septiembre llevaba a su portada la noticia del congreso del PP, que reforzará el acento galleguista del partido, y el aval de Sanidade a las protestas de los vecinos de O Portiño.









Sanidade dice que en O Portiño hay alto riesgo de contagio

El delegado provisional de la Consellería de Sanidade, Diego Bernal Llorente, explicó ayer que el informe medioambiental elaborado por su departamento aclara que la zona de O Portiño "no reúne las condiciones de salubridad necesarias para la habitabilidad. Ni hay condiciones ahora ni las había antes del desprendimiento del vertedero". Como habían prometido, los representantes vecinales de O Portiño enviaron ayer un escrito al Valedor do Pobo, Xosé Cora, en el que solicitan el amparo de la institución "ante la inseguridad absoluta en la que nos encontramos". En el pliego remitido explican que las condiciones de alojamiento "son de total precariedad, carentes de toda intimidad, con niños de cuatro meses a los que no podemos dar un biberón caliente, con gente mayor en estado de salud delicado, con el agua racionada...". El escrito continúa relatando la dificultad para pasar la noche, el acceso a los baños y otras condiciones como la vigilancia de "50 policías, como si fuéramos maleantes" y se quejan de las acusaciones de la concejala de Asuntos Sociales: "Nos acusa de pretender aprovecharnos de una situación de la que ellos son los culpables y nosotros los afectados". Realizaron ayer una protesta en el pabellón (como se ve en la foto) y amenazaron con desplazarse a la plaza de María Pita "para ir a dormir allí si no nos hacen caso".









El Ayuntamiento quiere conectar cuatro parkings

La concejalía de Obras Públicas ha encargado un estudio de viabilidad sobre la conexión de los "parkings" de El Corte Inglés, centro comercial Cuatro Caminos, Parque Europa y calle Posse. El Ayuntamiento entiende que esta obra subsanaría en gran parte los problemas de tráfico que se producen en el entorno de las dos grandes superficies comerciales y el barrio de A Gaiteira. De llevarse a cabo, el proyecto se acometería tras la construcción de la segunda fase del aparcamiento de la calle Posse (en la foto), que otorgaría al "parking" una salida por la ronda de Outeiro, a escasos metros de la avenida del Ejército.





Los coruñeses, entre los gallegos que más se resisten a vacunarse contra la gripe

La Consellería de Sanidade --a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública-- comienza el lunes la campaña de vacunación contra la gripe. Todos los ambulatorios y centros de salud contarán a partir de la próxima semana con un punto para vacunas que simplificará los trámites para los mayores de 65 años y otros colectivos considerados grupos de riesgo. Según datos de Saúde Pública, La Coruña se encuentra entre los municipios con menos cobertura de la campaña, ya que la pasada temporada solo se vacunó el 42% de la población mayor de 65 años, nueve puntos por debajo de la tasa media gallega.