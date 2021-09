La Xunta evita fijar una cifra para la inmunidad de grupo y aboga por llegar "lo antes posible" al 100% de inmunizados

La Xunta de Galicia ha evitado fijar una cifra con la que alcanzar la inmunidad de grupo y, a este respecto, ha abogado por llegar "lo antes posible" al 100% de personas inmunizadas contra la covid.





Consultada por Europa Press, la Consellería de Sanidade no ha concretado cifras y ha insistido en la necesidad de conseguir que todos los gallegos dispongan de pauta completa.





Hasta este momento, según los datos actualizados por la Consellería, la Comunidad cuenta con un 85,68% de su población diana inmunizada, un 77,89% de la general, lo que se traduce en 2.102.897 gallegos inmunizados. Además, un total de 2.267.038 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que representa un 92,36% de la población diana y un 83,96% de la general.





El propio responsable del departamento del Gobierno gallego, Julio García Comesaña, contestaba en la misma línea semanas atrás en una de las ruedas de prensa del comité clínico, pero sí puntualizaba que el 70% que se manejaba cuando arrancó el proceso de vacunación en España era una cifra "desfasada".





En este sentido, el conselleiro matizó que "no es lo mismo tener a personas, aleatorias y dispersas sin vacunar, que a todo un grupo de personas del mismo rango, que es lo que ocurre en Galicia". "Buscamos que los que falten por vacunar sean aleatorios y dispersos y no grandes concentraciones de población", recalcó Comesaña.





"VAMOS A POR EL 90%"

En este proceso juega un papel fundamental la vacunación de los más jóvenes, concretamente del grupo de entre 12 y 19 años, sobre todo ante el inminente comienzo del curso escolar. "El objetivo es finalizar la vacunación de los alumnos de más de 12 años el 19 de septiembre", informó este jueves el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno.





Feijóo destacó que Galicia es la Comunidad con mayor porcentaje de vacunación en esta franja de edad, un proceso que continuará para llegar al 100% de vacunados cuando comience el curso escolar.





Así las cosas, el objetivo para la inmunidad de rebaño parece estar ahora entorno al 90% de la población inmunizada, dadas las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en su visita al centro de vacunación de Guadalajara.





Allí, Sánchez celebró la consecución del objetivo primigenio del 70% de la población inmunizada contra la covid y marcó las metas para las próximas semanas. "Vamos a por el 90%", afirmó.





El del Gobierno gallego, por otra parte, es "vacunar a todo aquel que se quiera vacunar", tal y como apuntó el presidente de la Xunta este jueves.





"PERSUADIR DE LA BONDAD DE LA VACUNACIÓN"

Y es que, tras el éxito inicial de las autocitas --cuando incluso llegó a colapsarse el sistema-- para aquellos grupos de edad que aún no habían sido llamados a vacunarse, los últimos turnos lanzados por la Xunta no han tenido la misma acogida --Sanidade llegó incluso a prorrogar el plazo para las solicitudes--. A este respecto, el presidente de la Xunta señaló que "se establecerán "mecanismos" de para saber qué ocurre".





"Aún hay mucho trabajo por hacer, pero el último objetivo sería establecer mecanismos para esas personas que no están vacunadas, saber cual es el motivo y ver que se puede hacer. Empezaremos a ver diferentes opciones; no descartamos ninguna posibilidad para persuadir de la bondad de la vacunación", afirmó Núñez Feijóo que, con todo, matizó que en España la vacunación no es obligatoria y que las comunidades autónomas tampoco tienen competencias para estipular esa obligatoriedad.





En esta situación, el Ejecutivo gallego "trabaja" para conseguir "lo antes posible" la inmunización de los alrededor de 224.000 gallegos que faltan por vacunar, según estimaciones de Sanidade, con repescas, nuevos turnos de autocitas, vacunación para embarazadas y, también, para personas en riesgo de exclusión. Respecto a este último colectivo, la Consellería ha confirmado a Europa Press la inoculación de la vacuna a unas 300 personas.





A estas se sumaron, este mismo sábado, 31.000 personas que ya han pasado la enfermedad y que han recibido una dosis de la vacuna para completar su inmunización. Se deja sin vigor de esta forma la cadencia de seis meses entre haber pasado la enfermedad y recibir la vacuna contra el coronavirus, que había quedado establecida al principio de la pandemia.





TERCERAS DOSIS

En la inmunidad de rebaño podría jugar un importante papel la inoculación de una hipotética tercera dosis, de confirmarse su necesidad. Sobre este asunto, requerida por Europa Press, la Consellería de Sanidade ha señalado que están "a la espera del posicionamiento" del Ministerio de Sanidad. Con todo, "la Xunta siempre ha dicho a este respecto, lo que diga la evidencia científica", ha recalcado el departamento.





La Xunta deja la pelota en el tejado del Ministerio de Sanidad tras señalar esta semana su titular estatal, Carolina Darias, que "entiende" que será una "decisión" del Consejo Interterritorial, aunque, en línea de lo defendido por el Ejecutivo gallego, ha asegurado que estarán "pendientes" de las evidencias científicas y la posición de la Agencia Europea del Medicamento.





"Siempre hemos ido a de la mano de la evidencia científica. Ahora estamos a la espera de que tanto Pfizer como Moderna nos presenten sus ensayos clínicos sobre la tercera dosis y que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie al respecto", aseguró en una entrevista en OndaCero el pasado lunes, recogida por Europa Press.





Con relación a esto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) se pronunciaba el pasado miércoles y afirmaba que "no existe una necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo de vacunas a individuos completamente vacunados en la población general", según un informe técnico emitido por el organismo.





No obstante, el informe señala que sí se deberían considerar dosis adicionales para las personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados como parte de su vacunación primaria, si no logran un nivel adecuado de protección de la vacunación primaria estándar.





También afirma que se podría considerar la posibilidad de proporcionar una dosis adicional, como medida de precaución, a las personas mayores y frágiles, en particular a las que viven en entornos cerrados, como los residentes de centros de atención a largo plazo.





Algunos países como Israel, China o la vecina Andorra ya han comenzado a suministrar dosis de refuerzo, mientras que otros como Reino Unido y Austria tienen previsto comenzar en septiembre y octubre, respectivamente.