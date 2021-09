González Formoso y Vázquez Faraldo estrenan el renovado campo de fútbol de Gallamonde

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, inauguraron ayer el renovado campo de fútbol de Gallamonde, en una cita a la que acudieron vecinos y representantes de la Federación Galega de Fútbol.





La actuación fue financiada por el organismo provincial, por un total de 205.000 euros, que permitieron el cambio del antiguo césped de hierba artificial para la instalación de uno de última generación, lo que contribuirá a que, sobre el mismo, se desarrolle “unha práctica deportiva máis segura, previndo lesións”, tal y como aseguraban Faraldo y Formoso.





“Por fin contamos no noso municipio cunhas instalacións de primeiro nivel, que acollen actividade do A.D. Miño en todas as súas categorías”, apuntaba Vázquez Faraldo, quien también agradeció “a implicación da Deputación dá Coruña e do seu presidente á hora de executar proxectos que fomenten o deporte”, insistió.





Se pone así punto y final a un proyecto que estuvo paralizado durante mucho tiempo, pero que se aceleró en los últimos meses. Un proyecto “necesario e amplamente demandado desde hai tempo no municipio”, recordaba el presidente provincial durante su intervención.