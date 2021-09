Cuatrocientas plazas más para la cita del 3 de octubre

La concejala de Deportes, Mónica Martínez, presentó ayer junto al presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Isidoro Hornillos, la decimoquinta edición de la carrera popular Coruña10, que se celebrará el 3 de octubre. Y después de que hace unos días las mil plazas iniciales se agotasen en pocas horas, la organización pone a disposición de los interesados 400 más.





Y ello gracias a la mejora de la situación sanitaria. Este nuevo plazo de inscripción comenzará el lunes a las 22.00 horas, a través de la web.





Coruña10 vuelve tras no poderse celebrar en 2020 a causa de la pandemia. A las 9.00 horas del 3 de octubre comenzará esta competición en la que los atletas saldrán de diez en diez, en tandas de 200 participantes hasta completar los 1.400 que se esperan. Los corredores tendrán que estar en la zona de salida 15 minutos antes de la hora que les corresponda. Del mismo modo, los participantes estarán geolocalizados.





Otra de las novedades será que parte de los diez kilómetros de recorrido transcurrirán por las instalaciones portuarias. En concreto, 3,5 kilómetros.





Mónica Martínez también incidió en el carácter inclusivo que va a tener esta decimoquinta edición.

De hecho, los atletas con discapacidad deciden si quieren participar en la carrera adaptada o entrar en la tabla general de tiempos de la carrera.





De hecho, la concejala agradeció a los colectivos Aspronaga, Grumico y Enki su esfuerzo por hacer de esta carrera una referencia de inclusión.





Por su parte, Isidoro Hornillos manifestó la satisfacción de la Federación Gallega de Atletismo por el regreso de la carrera y agradeció al Concello herculino su implicación en una competición emblemática. La definió como “a proba nai das tres carreiras que se disputan na Coruña e que proxectan a imaxe non só da cidade senón tamén do atletismo e do deporte galegos”. Asimismo, calificó el circuito de fantástico, en el que se han conseguido marcas registradas de nivel internacional.