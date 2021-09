“Mestura no Camiño” promueve la relación entre la cultura y los ciudadanos desde O Burgo

El Jardín Botánico de Culleredo acogerá mañana las actividades incluidas en Mestura no Camiño, una iniciativa financiada por la Xunta para promover la relación entre la población y la cultura, posibilitando el desarrollo y la participación social, así como el intercambio de experiencias vividas en el Camino Inglés, en el marco de “O Teu Xacobeo”.



El alcalde, José Ramón Rioboo; la jefa territorial de Presidencia de la Xunta en A Coruña, María Barreiro, y Claudia Cubría, de la ONG Mestura, presentaron tanto el programa como las actividades que se desarrollarán mañana en las instalaciones de O Burgo.



Así, Mestura no Camiño arrancará a las 11:00 horas con teatro infantil, de la mano de la obra “Camiñante, si, hai camiño”, que cuenta la historia del pequeño Xan que, cuando abandona su consola para hacer el Camino de Santiago, descubre que la vida real es mucho mejor que la que está al otro lado de la pantalla, y para la que se pueden retirar las invitaciones en la sede de la ONG Mestura, en el núcleo de Vilaboa. La segunda parte comenzará a las 19:30 horas, y lo hará con la presentación y monólogo de Duarte Galbán, la actuación musical de Bea A Da Estrela y la proyección de un vídeo con las experiencias del Camino a Compostela.



Las entradas para acceder al recinto se facilitarán media hora antes de cada acto, hasta completar aforo del salón de O Burgo..



Rioboo destacó que “Mestura leva realizando unha encomiable labor, e de xeito ininterrompido, desde o ano 2003, tendo como piares fundamentais a inclusión sociolaboral, a sensibilización e a mediación intercultural e sendo unha organización á vangarda do compromiso con temas de primeira orde social” y, en este sentido, agradeció su implicación y deseó que “el idilio que mantienen con Culleredo se extienda durante muchos años”.