El BNG solicita al Ayuntamiento regular el estacionamiento de autocaravanas en la Torre

El estacionamiento masivo de autocaravanas en el exterior del Aquarium Finisterrae provoca quejas entre los propios usuarios, tras un fin de semana en el que la explanada cosechó un lleno total. Por esto, el BNG, motivado además por la condición de Patrimonio de la Humanidad de la Torre de Hércules, denuncia que el cuidado de su entorno deja mucho que desear.





“Non só polo estado de abandono do antigo cárcere provincial ou polo aspecto que presentan os armacéns situados nun anexo da cidade deportiva Arsenio Iglesias, cheos de chatarra, senón tamén polo estacionamento masivo de auto-caravanas no exterior do Aquarium Finisterrae”.





Este espacio fue habilitado como aparcamiento de estos vehículos por el Gobierno local, pero la realidad es que “eses vehículos invaden agora espazos reservados para os automóbeis que acoden de visita á Casa dos Peixes. E aínda hai máis: as persoas responsábeis dos museos científicos quéixanse tamén do lixo que as auto-caravanas xeran, con refugallos esparexidos polo chan que mesmo chegan ao piscinarium das focas”, añade la formación.





Todo esto lleva al portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, a dirigir una pregunta al Ayuntamiento, en demanda de información sobre lo que piensa hacer al respecto. Jorquera entiende que “cómpre ordenar este xeito de turismo para minimizar a súa afectación paisaxística e ambiental” y pide que se contemple una zona de aparcamiento cerca del casco urbano.