La plaza de Lugo es la calle más cara de Galicia para comprar una casa, con un coste medio de 797.500 euros

La céntrica plaza de Lugo es la calle más cara de Galicia para obtener una vivienda en propiedad. Comprar una casa en esta zona asciende, de media, hasta los 797.500 euros. Así lo recoge el informe titulado “Las 100 calle más caras para comprar una vivienda en España”, realizado por el portal Idealista.





La plaza de Lugo es la zona donde se concentra hoy el grueso de las marcas de moda más importantes. Localizada en el Distrito Picasso, desde hace años se ha convertido en la gran milla de oro de la ciudad, título que cosechaba hasta entonces la calle Real. No hay marca que hoy en día no quiera montar una tienda en esta plaza o sus alrededores, aunque no todas pueden desembolsar las cantidades que se piden por un alquiler o compra. Sin ir más lejos, en la plaza de Galicia, una manzana próxima a la plaza de Lugo, hay seis bajos comerciales vacíos. El problema es que en la misma acera solo hay siete locales. El precio elevado de los alquileres parece ser el causante de esta situación. La céntrica plaza coruñesa no se sitúa entre las diez más caras a nivel nacional, por lo que el puesto de número uno solo lo obtiene dentro de la espera autonómica.





Las más caras

Las diez calles más caras de España para comprar un inmueble se mueven entre precios desorbitados. La más exclusiva se encuentra en la isla de Mallorca.





Se trata de la calle de Sant Carles, en el municipio de Calvià, donde los propietarios piden una media de 7.043.750 euros a quien quieran comprar alguna de sus lujosas viviendas. La medalla de plata de este exclusivo ránking abarca toda una urbanización situada en la malagueña localidad de Benahavís: la Urbanización Coto Zagaleta.





Esta zona de la Costa del Sol roza el primer puesto, ya que tiene un precio medio de 7.042.462 euros, un coste superior al de su vecina de la calle de Mozart, en Marbella, que ocupa el tercer lugar con 5.932.489 euros.





A continuación se encuentra la Urbanización Cascada de Camoján, también en Marbella, cuyos propietarios piden por sus exclusivas viviendas una medida de 5.444.000 euros. Le siguen dos representantes de la Comunidad de Madrid: el Paseo de los Lagos en Pozuelo de Alarcón, más conocido como “La Finca”, con una medida de 5.248.039 euros, y el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la urbanización de La Moraleja, con 4.972.656 euros.