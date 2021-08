El Leyma Coruña renueva a Pecius por un año más

Augustas Peciukevicius no podía faltar en el Leyma Básquet Coruña 2021/22. El base lituano de 29 años (cumplirá 30 en diciembre), figura clave en la pista y en el vestuario, seguirá de naranja una campaña más. Y ya van tres.



“Estoy de vuelta por tercera temporada”, desveló Pecius en inglés a través de un vídeo que el club publicó en las redes sociales. “Mi español no es bueno –lamentó–, pero os prometo que la próxima vez que me veáis espero hablar en español, aunque sea un poco. La segunda promesa es que intentaré recuperarme lo mejor y más rápido posible para veros a todos pronto en el Palacio. Espero que sea una gran temporada. Un saludo, familia naranja”, añadió el lituano.





Pecius llegó al Básquet Coruña en el verano de 2019 y en su primera campaña promedió 8,7 puntos, 4,2 asistencia, 2,8 rebotes y 1,2 robos de balón en 21:44 minutos por partido.Disputó 19 encuentros hasta que la temporada se paró por la pandemia.



El curso pasado bajó sus estadísticas individuales (7 puntos, 3 rebotes, 2,9 asistencias por partido), pero contribuyó al crecimiento del equipo en la primera fase hasta su lesión en el intrascendente último duelo contra el Cáceres en el Palacio. El lituano sufrió una rotura en su tendón de Aquiles izquierdo que lo apartó de las pistas para el resto de la campaña.



“Es el jugador más importante de la plantilla porque es el más representativo de nuestro baloncesto: un jugador de garra y empuje, que domina en esta competición desde la defensa y que tiene mucho orden y criterio en ataque. Su personalidad, trabajo y energía en el día a día son muy importantes para el grupo. Lo echamos mucho de menos”, valoró el técnico Sergio García en una entrevista para este diario antes de empezar la segunda fase.



Pecius se perdió también los ‘playoffs’ de ascenso y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, “que se estima se prolongará hasta final de año, aunque jugador y club están de acuerdo en no marcarse plazos para su regreso a los entrenamientos e incorporación a la dinámica de grupo para garantizar que cuando lo haga se encuentre totalmente recuperado”, desvela el Leyma en un comunicado.



El base lituano se une a los nombres ya anunciados anteriormente para la plantilla naranja: los bases Álex Hernández y Mo Soluade, los escoltas Zach Monaghan y Kadre Gray, los aleros Mikel Sanz y Johan Lofberg, el ala-pívot Javi Vega y los pívots Atoumane Diagne, y Nick Ward.

El jugador trabaja en su recuperación con el objetivo de estar disponible a final de año.



