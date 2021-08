Sada se moviliza contra el cierre de aulas en el CEIP Barrié de la Maza

El anuncio de cierre de aulas en el CEIP Pedro Barrié de la Maza de Mondego mantiene en vilo el municipio de Sada. En concreto, la comunidad educativa advierte de la eliminación de dos unidades de 4º y 5º de Educación Infantil que, en su opinión “non está xustificada” y “ non responde a criterios educativos nin sanitarios, mais que si corta de raíz o futuro educativo do alumnado”, trasladó el BNG tras reunirse con representantes del CEIP de Pedro Barrié de la Maza de Mondego. El Ayuntamiento de Sada planteará una rectificación a la Xunta.



En este centro están matriculados casi 600 alumnos, “distribuídos nun centro con liña 3, cun cadro de profesorado adecuado para atender tanto as necesidades asistenciais como educativas dunha etapa tan delicada como é a educación infantil” y .su capacidad en cuanto a espacios interiores como exteriores para mantener esta Línea 3 en todos los cursos es óptima, de acuerdo con lo que el BNG trasladará en unos días al Parlamento de Galicia.



Además, la asistencia a las múltiples necesidades de atención educativa justifica el mantenimiento de las tres unidades para garantizar la “calidade educativa integradora para o conxunto do alumnado”, apuntan los nacionalistas, que acaban de registrar una serie de preguntas para la comisión cuarta, así como para el próximo pleno ordinario sobre esta situación instando al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo “a manter a liña de 5º de Educación Infantil en el CEIP Pedro Barrié de la Maza e anular de inmediato a comunicación da súa supresión á vista do alto custe pedagóxico e de prevención de garantías sanitarias para o alumnado e as súas familias”, señala el BNG.



El ANPA Quintán, del CEIP Barrié de la Maza, convoca una protesta para el lunes, día 16 de agosto, a partir de las 19.00, si bien teniendo en cuenta la situación sanitaria insta a los interesados a cubrir un formulario, que se puede descargar en sus redes, para calcular el número de asistentes.