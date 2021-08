Varios vecinos del lugar de Lendoiro denuncian la falta de contenedores para la basura

Los vecinos del lugar de Lendoiro, en Cecebre (Cambre), denuncian que desde 2016, que lo reclamaron por primera vez, no cuentan con contenedores cerca de sus hogares para depositar los residuos.





Señalan que, desde el Consorcio de As Mariñas, gestora del servicio de recogida en esta zona, se les habría trasladado que los camiones no podían acceder. En concreto, desde el consorcio señalan que las dimensiones de la pista impiden a los camiones dar la vuelta, pero apuntan a la existencia de contenedores a 160 metros del lugar.





No obstante, los vecinos señalan que, desde el Ayuntamiento, se habría prometido el asfaltado de unos dos o tres metros de una pista que permitiría a los camiones una salida, algo que, apuntan, no se ha llevado a cabo todavía. En el Ayuntamiento consta una petición de 2016, aunque no fue de un vecino ni se volvió a tener comunicación al respecto desde entonces.





Algunos vecinos optan por el traslado de los residuos recurriendo a carretillas para su transporte. Aunque denuncian que, en algunos casos, ante la imposibilidad de desplazarse, por motivos de salud, otros vecinos optan por quemar la basura que generan en una lareira de la propia vivienda, con el consecuente peligro.