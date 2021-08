La Marea pide que se desbloquee el anteproyecto del área metropolitana

El proyecto de un área metropolitana gestionada de forma integrada está lejos todavía de hacerse realidad. Por lo menos, no se ha avanzado nada desde hace casi dos años, como denunció ayer la portavoz de la Marea Atlántica, María García, que recordó que durante el anterior mandato no pudieron aprobar el acuerdo de inicio de procedimiento del área (un anteproyecto de ley) que sí fue aprobado en octubre de 2019 como fruto del acuerdo de investidura con la Marea Atlántica.



En las últimas semanas, García, acompañada por el viceportavoz de la Marea, Iago Martínez, visitó los municipios de Betanzos, en Bergondo, Abegondo, Cambre, Oleiros y Sada, precisamente para hablar sobre este tema. García agradeció la acogida de los representantes de cada municipio y lamentó que la alcaldesa herculina, Inés Rey, no iniciara estos contactos por su cuenta.



Para la Marea, existe un deseo generalizado de afianzar e proceso del área metropolitana, que no es más que generar un marco legal para las colaboraciones necesarias, empezando por la movilidad, que precisa, a juicio de García, una autoridad única de transportes, así como la integración de las diferentes líneas de transporte publica (urbanas e interurbanas.





Residuos





Otro de los problemas que destacó García es lo que se refiere a la basura: Recordó el caso de Nostián, la planta de reciclaje coruñesa a la que envían sus desperdicios numerosos ayuntamientos del área: “Nos sorprende la falta de diálogo nun servicio que precisa doutros concellos. Ademais das posiblidades das políticas que tiña de elaborar políticas de prevención e de residuo cero que xa tiñamos definidas”.



El tercer punto que destacó García fue la del agua potable y la Marea se alegra de que en varios municipios se estén llevando a cabo procesos de remunicipalización del agua “a xestión pública dun recurso esencial” y considera que A Coruña podría colaborar para actualizar las experiencias de Emalcsa, la Empresa de Aguas de A Coruña



Por su parte, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, aseguró que “O Goberno local ten vontade de avanzar” en el diseño de las políticas metropolitanas con todos los municipios y que dialogarán con Marea para abordar como impulsar las políticas metropolitanas.