Una diputada de Podemos denuncia el acoso sexual de un hombre en el Camino de Santiago

El Gobierno asturiano ha abierto una investigación sobre la respuesta que asegura haber recibido del teléfono de emergencias de la diputada autonómica de Podemos y vicepresidenta del Parlament balear, Gloria Santiago, tras pedir ayuda mientras un hombre la perseguía masturbándose cuando recorría un tramo del Camino de Santiago en Navia (Asturias).





Según explicó Santiago a través de las redes sociales, al advertir la presencia del presunto acosador telefoneó al 061 para alertar de la situación que estaba viviendo y, según contó, la persona que atendió su llamada la había "reñido" por hacer "sola" la ruta jacobea.





Fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado a Efe que se está realizando una investigación sobre la llamada al 061, un teléfono de emergencias estatal que se deriva a las comunidades autónomas -en el caso de Asturias al 112- y se actuará en función de las conclusiones que se obtengan.





"No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres", lamentaba Santiago en su mensaje, en el que ha añadido que hay más mujeres y también hombres que realizan en solitario el Camino de Santiago.





Además, la diputada, que presentó denuncia ante la Guardia Civil en Navia aunque no pudo identificar a su presunto agresor en las fotos que le mostraron los agentes, señalaba a través de Twitter que se había descargado la aplicación Alertcops, que permite comunicar delitos a los cuerpos de seguridad del Estado, y que contaba además con "un silbato, spray pimienta y una navaja".

















Tras conocer la denuncia realizada por la vicepresidenta del Parlamento balear, diversos dirigentes políticos le han mostrado su apoyo a través de las redes sociales, entre ellos el presidente del Principado, Adrián Barbón, que le ha mostrado su apoyo y su deseo de que la Guardia Civil consiga localizar y detener a su agresor.





"El pueblo asturiano rechaza, de forma tajante, esta y todas las agresiones machistas", añade Barbón, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado: "Cuentas con todas nosotras. Tolerancia cero ante todas las violencias machistas ".









Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido: "Ninguna mujer debería sentir ese miedo que relatas caminando sola".