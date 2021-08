Méndez Núñez viste sus mejores galas con literatura y artesanía

Dos de las citas más tradicionales del verano coruñés daban comienzo simultáneamente ayer en los jardines de Méndez Núñez. La Feria del Libro y Mostrart arrancaban ayer, vistiendo este enclave de la mejor literatura y artesanía.





“Os cidadáns que len son cidadáns máis libres”, recordaba el presidente de la Federación de Librarías de Galicia, Ramón M. Rodríguez, durante la inauguración de la 50 edición de esta feria literaria, que este año reúne a 18 librerías y ocho editoriales, bajo el lema “Libros no Camiño”.





La que se ha convertido en una de las “principais citas literarias dos país”, tal y como recordaba el diputado de Cultura, Xurxo Couto, permanecerá en Méndez Núñez hasta el próximo día 10.





Se trata de la feria literaria “cun maior número de actividades e cunha maior participación dos lectores”, aseguraba el secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo. Y es que este año, además de las sesiones de firmas y presentaciones, se recuperan otras propuestas, como los cuentacuentos, un tipo de propuestas que inauguró ayer Pedro Brandariz con “Os contos do Grúfalo”.





El pregonero era el periodista Luis Pousa, que no pudo estar presente, pero sí su palabra, mediante la voz de su hermana, María Pousa, que citaba el recuerdo de su infancia en la feria: “Estou moito máis orgulloso do que teño lido que do que teño escrito, e disto tiveron toda a culpa, senón toda, estes xardíns, onde ademáis de palmeiras, magnolios e rosas, brotan escritores”.





Mostrart

También quedaba abierta ayer la feria de artesanía, Mostrart, que este año duplica su tiempo en los jardines y se extenderá hasta finales de agosto, en concreto hasta el día 29.





Son 73 los expositores que se asientan durante estas cuatro semanas en Méndez Núñez, la mayor parte de ellos gallegos, aunque este año se abrió la posibilidad de que acudieran artesanos del resto de la península, a los que se unieron también algunos representantes europeos.





A la inauguración acudió el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, que puso en valor la feria como “escaparate para poñer en valor a creatividade, a innovación e o saber facer dos nosos artesáns”.