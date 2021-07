Hace 25 años: Gas Natural coruñés y fiestas de María Pita con Status Quo

El periódico del 24 de julio de 1996 abría su edición con la detención del número tres de ETA en Francia, el traspaso del 9% de las acciones de Gas Natural al Ayuntamiento y el entierro de Laxeiro.





Golpe a ETA con la detención del número tres de la banda

Una operación policial conjunta franco-española culminó ayer con la detención en Francia del cabecilla etarra Julián Atxurra, alias "Pototo", y del francés Daniel Derguy, presunto miembro de la dirección de la banda armada. "Pototo fue detenido en una apartada granja próxima a Pau (Pirineos atlánticos) junto con la francesa Laurence Schlecht, mientras que Derguy fue apresado en un hotel de Villejuif, en la región de París, junto con otras dos personas. Pototo está implicado en el fallido atentado contra el Rey del pasado verano.





Firmado el traspaso del 9% de las acciones de Gas Natural La Coruña al Ayuntamiento

El Ayuntamiento ya es propietario y, por extensión, todos los coruñeses, del 9% de las acciones de la compañía que distribuirá el gas natural en la ciudad. El presidente del grupo Gas Natural, Pedro Durán, y el alcalde, Francisco Vázquez, firmaron ayer dicho traspaso, que sitúa al Gobierno local como el primero de España que participa en la explotación del fluido. Pedro Durán garantiza que el fluido coruñés será más barato que en el resto de la Unión Europea.





Laxeiro foi despedido con versos e ó son dunha gaita

Un recital de versos rememorando o espíritu facendoso de Laxeiro protagonizaron o pasamento do artista, que foi enterrado onte na súa vila natal de Lalín, na provincia de Pontevedra. Centos de persoas, entre os que se encontraban artistas moi coñecidos e amigos íntimos do artista, así como personaxes da vida política e social, asistiron a rendirlle unha última homenaxe. Tal e como fora o desexo expreso de Xosé Otero Abeledo, o seu verdadeiro nome, o féretro entrou no camposanto ó son da música dunha gaita do país a cargo de Plácido Rozas, amigo persoal do artista, que interpretou o Himno do Antiguo Reino de Galicia, ademais dunha muiñeira dedicada a Laxeiro que él mismo compuxo fai un ano.









Fiestas en cada rincón de la ciudad, desde Status Quo hasta Joaquín Sabina

El Ayuntamiento ha conjugado diversidad y calidad a la hora de elaborar el programa de Fiestas María Pita 96. José Luis Méndez Romeu, concejal de Cultura, así lo explicó al señalar que se trata de un calendario "amplio y ambicioso que cumple en cuanto al número de espectáculos y el interés de los diferentes públicos", en el acto de presentación que se celebró en el Playa Club. Los 122 millones de presupuesto han permitido elaborar un programa "que supear al del año anterior" y en el que destacan la feria taurina, un festejo "plenamente consolidado", La Coruña+Jazz, espectáculos en los barrios, actuaciones de El Consorcio, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina y Los Rodríguez, Ana Belén, Víctor Manuel, Serrat y Miguel Ríos, Status Quo en la playa de Riazor, Rocío Jurado y Azúcar Moreno.





Un escape de acetileno de una botella, causa del accidente de Bazán

Un escape de acetileno de una botella de soldadura pudo ser la causa del accidente por el que dos trabajadores de Bazán murieron el pasado sábado a bordo del petrolero libio "El Hani", según se desprende del informe que la dirección del astillero entregó ayer al comité de empersa. No obstante, para el presidente del comité de empresa, José Matesanz, el informe representa un intento de "eludir responsabilidades" y aseguró que las características de la explosión "van más allá" de un escape de gas de un soplete, por lo que esta versión "carece de credibilidad". En el suceso murieron dos trabajadores.









Mark Knopfler impresionó con su voz rugosa

Contaba Nonito Pereira en el periódico del 24 de julio de 1996: Conocí "personalmente" a Mark Knopfler en el verano del 78, cuando lo tuve de vecino de localidad, y de barra de pub, en el "Wembley Stadium" durante el concierto monstruo de Nils Logfren, The Stranglers, AC-DC y The Who. Apenas parpadeó, absorbiendo con suma atención lo que pasaba en el escenario, absorbiendo con suma atención lo que pasaba en el escenario y recreándose ante el espectáculo del fútbol, y el rock, mundial para presenciar una jornada histórica: el regreso de los Who tras la muerte de su batería. El lunes en La Coruña, Knopfler desenfundó su Fender "Stratocaster" y puso sus dedos sobre este "mortífero" instrumento para liarse a tiros musicales, con suavidad y refinamiento, buscando la diana de los "corazones" (aunque fueran dorados) de más de once mil personas que esperaban recibir el impacto directo de su música.









El Fabril se presentó ayer con once caras nuevas

El Fabril ya está en plena pretemporada. Los fabrilistas, a las órdenes, una campaña más, de Carlos Ballesta y sus ayudantes Tito Ramallo y Pepe Velo, realizaron ayer la presentación del equipo en Elviña. Asistió a la misma el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, y el vicepresidente y responsable del Fabril, "Pachi" Dopico, acompañados de otros compañeros del Consejo de Administración. El Fabril presenta esta temporada muchas caras nuevas. Nada menos que once, de las cuales ocho pertenecen a los juveniles.