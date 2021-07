Destacados artistas internacionales acuden al IV Cromático Mural Fest de Cambre

Cambre volverá a ser el museo en el que varios artistas nacionales e internacionales “colgarán” sus mejores creaciones de la mano del IV Cromático Mural Fest.





Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cambre persigue embellecer algunas de las zonas urbanas más castigadas por las pintadas y, al mismo tiempo, educar desde el ocio, ofreciendo a los jóvenes un marco en el que comprobar que el grafiti puede ser un arte, como explicaron el alcalde, Óscar García Patiño, y el edil de Deportes e Xuventude, Daniel Mallo, que presentaron una nueva etrega de la cita, que se comenzará el lunes 26 de julio, y se alargarán hasta el domingo día 1.





Patiño celebró la vuelta del Cromático Mural Fest, “un evento no que confiamos, desde o primeiro momento, para reducir os actos vandálicos no municipio”, mientras que el responsable de Deportes e Xuventude también apuntó a que “con este tipo de iniciativas se consegue, ademais, educar aos mozos e mozas do municipio e darlles un lenzo no que poder expresar toda a súa creatividade”, expuso Mallo, quien explicó, asimismo, que la edición de este verano buscará, además, implicar a los vecinos: “Este ano, o programa incluirá a creación dun mural colaborativo no que queremos que participen veciños de Cabre”. La presentación contó también con la presencia del comisario del evento, Arcadi Poch.





Contará con artistas de renombre tanto españoles, como de Argentina y Estados Unidos. En concreto Ru8icón (EE.UU), Franco Fasoli (Argentina), Wedo (As Pontes) y Slim Safont (Barcelona). Además, habrá talleres impartidos por Viviana Luccisano y Tope Rodríguez.