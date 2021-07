El CDM Mera pierde por 57 centésimas la tercera plaza

Ayer concluyó un intenso fin de semana de traineras, con las tripulaciones de las tres categorías autonómicas haciendo doblete. Un esfuerzo que se ha notado en este segundo día de competición, ya que ninguno de los ganadores del sábado pudo repetir triunfo ayer.



Los equipos de la Liga A se trasladaron a O Grove para disputar la Bandera Virxe do Carme. El Mariñeiro de Mera, después de no haber podido lucirse el día anterior en casa, estuvo a punto de finalizar tercero en la mañana dominical. Los oleirenses ganaron con autoridad su tanda pero, en la última y definitiva, Puebla (la revelación del fin de semana) le arrebató el podio por solo 57 centésimas.



También se vivió una bonita lucha por la victoria en aguas grovenses. Si el sábado en Mera había ganado Samertolameu con una importante diferencia, ayer el triunfo, por solo 52 centésimas, correspondió a Bueu, que alza su segunda Bandera de la temporada. Así que sigue el mano a mano entre estas dos tripulaciones, que se han repartido los triunfos en las seis pruebas celebradas hasta el momento.



Por su parte, el Club de Regatas de Perillo volvió a evitar la última plaza, acabando décimo. De esta manera, recortó un nuevo punto sobre Muros en una clasificación general en la que Mera sigue quinto, pero empatado a puntos con el cuarto, Cabo da Cruz.



En la Liga B, Mugardos llegaba a casa después de tres victorias consecutivas, la última el sábado en Redondela. Pero ayer el otro equipo fuerte de la segunda categoría autonómica, Narón, fue el que se impuso. Además, lo hizo a lo grande, con 20 segundos de ventaja sobre los anfitriones.



También las aguas de Mugardos acogieron la prueba puntuable para la Liga Femenina. Las remeras del CR Perillo llegaban llenas de moral, después de adjudicarse la Bandera de Redondela. Pero también notaron el cansancio, y en esta ocasión no pudieron luchar por la victoria. Y por solo dos segundos, Tirán le arrebató la tercera plaza. Venció Cabo da Cruz y, como sucedió el sábado, Chapela tuvo que conformarse con ser segundo.



En la clasificación general, las boirenses son ahora líderes en solitario, por encima de las redondelanas, y las oleirenses mantienen la tercera posición, aunque con las moañesas un poco más cerca.



El próximo fin de semana, las traineras de la Liga A saldrán al agua el sábado en Bueu y el domingo en Vilagarcía. Las de la Liga B competirán el sábado en Ferrol y las de la Femenina el domingo en Tirán.