Segunda semana y test

El Deportivo inicia esta mañana a las 10.30 horas su segunda semana de pretemporada, con siete sesiones programadas que culminarán con un amistoso, el sábado en A Magdalena ante el Racing Villalbés, toda una tradición estival.



Habrá, asimismo, dos días con doble jornada de trabajo, hoy y el miércoles: con entrenamiento por la mañana a partir de las 10.30 horas y en horario vespertino, desde las 19 horas. El resto, viernes incluido, serán solo por la mañana.









Llegada inminente





En la nueva semana de trabajo se espera que lleguen caras nuevas. Es el caso de uno de los últimos fichajes, el colombiano Juergen Elitim, que volaba estos días hacia a A Coruña, con la idea de sumarse a los entrenamientos con el primer equipo de forma inminente, después de haber tenido que estar unos días en su domicilio, con trabajo individualizado.



Una situación en la que se encontraron la semana pasada el portero Alberto, Jorge Valín y Josep Calavera, que tendrán que esperar indicaciones de los Servicios Médicos del Deportivo.









Enfermería





Además la semana pasada estuvieron trabajando al margen en el gimnasio Héctor Hernández, el guardameta Pablo Brea, operado recientemente de una rodilla, y el sábado se sumó a ellos Rafa de Vicente, con una contusión, precisamente también en una rodilla.







EL DATO

Borja Jiménez ha contado con muchos canteranos en este inicio







No estarán, puesto que se encuentran actualmente resolviendo su futuro, que no será en el Deportivo, el extremo argentino Fede Cartabia, que se despidió ya del Shabab Al-Ahli Dubai FC, en el que jugó cedido el curso pasado, el mediocentro nigeriano Uche Agbo y el ariete charrúa Diego Rolan, que apenas jugó unos meses la campaña pasada con la elástica blanquiazul, antes de marcharse en préstamo al Pyramids egipcio.



Se espera que en esta nueva semana de entrenamiento Borja Jiménez siga ‘tirando’ de la cantera, no solo por las numerosas bajas, también como ‘premio’ al buen trabajo de los equipos base.



La semana pasada se pudo ver a jugadores como Iván Guerrero, Juan Rodríguez, Yeremay, Brais Suárez, Noel, Guille Bueno y Hugo Ríos.







EL DETALLE

Se espera que Juergen Elitim se sume al trabajo con el equipo próximamente



Físico y táctica





El cuerpo técnico va poco a poco poniendo a tono al plantel blanquiazul, intercalando trabajo físico y de circuitos preventivos, para evitar lesiones, con lecciones técnico-tácticas y la idea de juego que Borja Jiménez quiere imprimir al equipo.



Un ‘mix’ con el objetivo de llegar en la mejor forma al inicio liguero.