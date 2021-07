Borja Jiménez: “Cabeza arriba, que parezca que lo hacéis de verdad”

La idea de juego del cuerpo técnico encabezado por Borja Jiménez pasa por varias consignas, como el darle velocidad y ritmo a la pelota durante los partidos.



El martes ya insistió en ello y ayer volvió a poner el acento en lo mismo, durante un ejercicio de pase y conducción en la jornada matinal celebrada en la Ciudad Deportiva de Abegondo.



“En esa conducción la cabeza arriba, que parezca que lo hacéis de verdad”, pedía el técnico a sus pupilos, ayudado en todo momento por su segundo, Álex Martínez, y por el preparador físico Luis Fandiño.



“Que no os pille parados, en el juego no hay acciones con la pelota parada”, exigía el míster a sus futbolistas.









Pase preciso





Otra de las premisas durante la sesión tuvo que ver con que los pases fuesen precisos y que no ralentizasen el juego.



“Que no tenga que parar el compañero nunca, que sino no nos sirve de nada”, repetía el preparador, que repitió en varias ocasiones “que no muera el balón”.



Sobre la conducción pedía a sus jugadores que fuese “buena y orientada” así como que no dudasen en “atacar la pelota si viene con velocidad, si viene muy tensa”.









Bajas y enfermería





El preparador toledano sigue sin poder contar con algunos de sus efectivos por diferentes causas. Es el caso de Héctor Hernández y Pablo Brea, siguen con trabajo en el gimnasio. Tampoco están Uche Agbo, Diego Rolan y Fede Cartabia, aunque estos tres negocian su salida del club, ni Celso Borges, concentrado con su selección en la Copa de Oro de la CONCACAF.



A estos hay que sumar las bajas del meta Alberto, Jorge Valín y Josep Calavera, a los que se ha unido Juergen Elitim. Todos ellos permanecen en sus respectivos domicilios con trabajo individualizado hasta que dictaminen los servicios médicos del Depor.



Ayer la novedad en el entreno fue la del juvenil Brais Suárez, reciente campeón de España juvenil.