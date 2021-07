La ciudad abre el plazo para solicitar el uso de instalaciones deportivas

A Coruña acaba de abrir el plazo para presentar las solicitudes de uso de las instalaciones deportivas municipales para la temporada 2021/2022. Las personas interesadas podrán cursarlas de manera telemática hasta el día 22.





Como novedad, en esta convocatoria se incorpora el pabellón del IES Rafael Puga Ramón a los espacios disponibles, tras suscribir un convenio de cesión con la Diputación de A Coruña.





En este sentido, la edil responsable de Deportes en la ciudad, Mónica Martínez, señaló que “o deporte coruñés creceu moito nos últimos anos” y “coordinar os usos das instalación deportivas é unha tarefa ardua”, con lo que este año, será una ventaja incluir el pabellón del IES Puga Ramón.





Como norma, se distribuirán las horas de lunes a viernes entre las que no estén reservadas por la Concejalía de Deportes para actividades y para las Escolas Deportivas Municipais da Coruña.





En determinadas instalaciones se podrán ofertar también horas en sábados e domingos, como detalla en la web del departamento que gestiona Mónica Martínez, donde se puede consultar toda la información.





Verano

Asimismo, después de la celebración del Día do Deporte y de estreno de Coruña no Mar, el área de continúa con su apuesta por la actividad física y recreativa en la época estival con la iniciativa “Coruña en Forma”, un programa “de carácter aberto, aínda que condicionado pola normativa sanitaria, participativo, de balde, sen inscrición nin cita previa e adaptado a todas as idades”, expuso la edil, quien anunció la intención del Gobierno de Inés Rey de “dar resposta con esta iniciativa á demanda das persoas usuarias das escolas deportivas municipais”, que ven suspendida a actividad de estas instalaciones durante el verano, hasta septiembre, a través de una oferta abierta a la ciudadanía, con la intención de promocionar la adquisición de hábitos de vida saludables, el abandono del sedentarismo y a ocupación del tiempo de ocio.





Coruña en Forma conta coa colaboración de Sanbrandán y parte con la intención de “ocupar espazos públicos durante os meses de xullo, agosto e setembro e convertelos en instalacións deportivas non convencionais”, en ubicaciones como el Barrio de la Flores, el Mirador de Matadero, los parques de Vioño y Europa, la playa de Riazor, el área canina del parque de Eirís, la pista de patinaje de Adormideras, San Andrés o la ciudad deportiva de A Torre-Arsenio Iglesias.





Así, de lunes a viernes se impartirá gimnasia aeróbica, taichí, zumba, pilates, yoga, marcha nórdica, mayores en forma y tonificación, mientras que el fin de semana se aprovechará la peatonalización de San Andrés para actividades como roller mix en patines, agilidad canina, rutas nocturnas o temáticas.