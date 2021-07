La solución gallega para el ocio nocturno

En Galicia, aquellos jóvenes que pretende acudir a un local de ocio nocturno que esté situado en una zona de incidencia alta del coronavirus tienen que presentar un test negativo para poder acceder a las instalaciones. Es la solución que encontró la Xunta para no condenar más de lo que ya se hizo a los profesionales del sector y, de paso, la medida más racional, teniendo en cuenta que no existen restricciones a la movilidad, por lo que esos jóvenes de zonas en las que el virus está más activo se podrían ir tranquilamente a cualquier otro municipio a disfrutar de la noche. Al mismo tiempo, lo que se pretende es acabar con las reuniones donde no esté garantizadas las medidas sanitarias de seguridad, como los botellones. La solución parece que convence a los profesionales. Esperemos que funcione bien.