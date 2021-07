La próxima semana, empieza la pretemporada deportivista

El Deportivo iniciará la pretemporada la próxima semana, ese tiempo de preparación para el nuevo curso en el que se estrechan lazos entre los jugadores, se forman los equipos y se trabaja la filosofía de juego que se pretende implementar.



El conjunto coruñés lo hará con siete caras nuevas y la opción de un octavo fichaje que ya estaba en la plantilla pero ha acabado contrato, el venezolano Miku Fedor, a la espera de acontecimientos y con más propuestas sobre la mesa.



Al frente de la plantilla, Borja Jiménez con su staff. Inicia su etapa en el equipo heculino acompañado por Álex Martínez López (Barcelona, 3 de abril de 1973) como segundo entrenador y Luis Rodríguez Fandiño (A Coruña, 22 de enero de 1978), como preparador físico tras haber cerrado su etapa en el Fabril.



Toman el relevo de Rubén de la Barrera, José Manuel Martínez Paz ‘Secho’ y Julio Hernando, que concluyeron el mes pasado su relación con el Deportivo.



En sus manos y en el de los jugadores estará el objetivo de devolver al Deportivo al fútbol profesional en la temporada 2021-22.



Para ello, dos caminos. El corto, quedar como campeón de grupo y obtener el billete directo a Segunda División, o el largo: acabar entre el segundo y el quinto, acceder al playoff y ganar dos eliminatorias.



De los jugadores que tiene en nomina el Deportivo, uno no estará en el inicio de la pretemporada, el internacional costarricense Celso Borges, concentrado con su selección para afrontar la Copa de Oro. No obstante, el ‘tico’ tiene las puertas abiertas para salir del Deportivo.



Aún no ha oficializado el Deportivo las fechas de la pretemporada, pero, en principio, será el 12 de julio Comenzará con las analíticas rutinarias y los test de detección de la Covid-19 antes de empezar el trabajo en el césped.



Después un calendario de partidos que debería rondar los siete encuentros, entre ellos el Teresa Herrera, que volverá a ser estival. El objetivo, estar en las mejores condiciones posibles para cuando comience el curso a finales de agosto.