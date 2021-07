El Depor baja una marcha

Después de haber agitado el mercado en los estertores de la temporada pasada, el Deportivo avanza hacia el siguiente curso a un ritmo más lento en materia de fichajes, algo que, por otra parte, era esperado. El club estuvo ágil a la hora de moverse al principio para pescar a jugadores que estaban en el centro de la diana de muchos clubes, caso de Menudo, y tampoco desperdició el mirlo blanco que se presentó en forma de portero: Ian Mackay. El mejor guardameta de Segunda la temporada pasada será el encargado de defender el arco en la 2021/22. Han llegado otros cuatro, y la lista no se mueve desde que se confirmó la incorporación del central Lapeña el pasado 25 de junio.



El de Logroño, que se comprometió con el Deportivo por dos temporadas, completa, por ahora la relación de jugadores incorporados por el Deportivo.



En ella, además de Lapeña, Menudo y Mackay, están otros cuatro jugadores. Son De Vicente, Diego Aguirre y el delantero Alberto Quiles.



El Deportivo ha perfilado otros fichajes como el del jugador del Leganés William de Camargo. El brasileño, por ahora, no se ha desvinculado del conjunto madrileño.



El club sigue teniendo dos puntos débiles. Uno es el de los sub-23, ya que ninguno de los que han llegado por ahora lo son, y el otro es el de las salidas, aunque en ese apartado sí ha aligerado la nómina de futbolistas.



Se han ido los dos porteros, Carlos Abad y Lucho García, el central Mujaid Sadick, que se marchó traspasado, el centrocampista José Alonso Lara, que acabó cesión, y los que finalizaron contrato: Nacho González (tenía la opción de continuar pero el Deportivo la descartó), Derik Osede, Rayco, Raí do Nascimento y Miku Fedor.



Pero siguen otros que no son prioridad para la secretaría técnica y el cuerpo técnico. Es el caso de jugadores que tienen nóminas altas como los centrocampistas Uche Agbo y Celso Borges, concentrado con su país. En esa lista también figura el delantero Claudio Beauvue. Otros futbolistas, en cambio, están en el alambre, como Keko Gontán, cuyo futuro dependerá de las propuestas que reciba. El Deportivo sí quiere que continúe, pero no parece sencillo.



A menos de dos semanas para que comience la pretemporada (aún sin fecha oficial), el conjunto herculino está pendiente de varios movimientos y sigue estudiando diferentes fórmulas para dar salida al excedente que tiene en la plantilla.



Lo ideal es que Borja Jiménez inicie la temporada con los jugadores que van a estar en la plantilla, pero el técnico es consciente de que lo habitual es que esa situación idílica no se produzca.