Acuerdo unánime para aprobar el Presco por 6,2 millones de euros

Ya se puede afirmar que habrá nuevo Plan de Reactivación Económico y Social (Presco). Todos los grupos municipales acordaron ayer de forma unánime dar luz verde al presupuesto de 6,2 millones de euros para que su activación se lleva a cabo en los meses de verano.





La mayor parte de los recursos (5,4 millones de euros) proceden del remanente de tesorería, por lo que se podrá poner en marcha sin detraer recursos esenciales a otros servicios. Así, el Presco entrará en vigor este verano tras completarse su tramitación plenaria. El plan contará con tres ejes de activación: social, económico y cultural.





En social está dotado de 600.000 euros, de los que 300.000 se destinarán a reforzar las partidas de Renta Social Municipal y de las Ayudas de Emergencia Social; 150.000 euros serán para el programa de canguros; y 150.000 más para programas de acompañamiento de mayores.





Se destinarán también 250.000 euros para promover políticas de inserción laboral con incentivos para la contratación de personas desempleadas. En cuanto al eje económico, se destinarán 4.000.000 de euros con un máximo de 2.000 euros por solicitante (autónomos y micropymes), para ayudas directas para el pago de la Seguridad Social, cotas empresariales y alquileres. Los bonos están dotados de 985.000 euros, repartidos entre el Bono de comercio, hostelería, peluquerías, movilidad (taxi) y cultura. Los bonos tendrán validez desde el 1 de septiembre hasta el final de noviembre.





En el plano cultural se atribuirán 120.000 euros al programa de becas para la creación artística y habrá una programación especial de actividades culturales que afrontará el IMCE.





Críticas de la oposición

En la junta de ayer también se acordó investir 2,4 millones de euros al refuerzo del tejido asociativo.

Tras la reunión, la portavoz de Marea Atlántica, María García, lamentó que el Gobierno local lleve a cabo recortes en cultura y transporte público. “É de lamentar que o Executivo local non se abrise a dialogar, non bloquearemos as axudas a estas alturas do ano, pero é unha mala decisión financialo con recortes en cultura en lugar de en propaganda”, dijo.





Por su parte, la portavoz del PP, Rosa Gallego, insta a agilizar al máximo la puesta en marcha del Presco para que los beneficiarios puedan solicitar y cobrar las ayudas con la mayor celeridad posible. Sobre este asunto, el presidente de la FUCC, José Luis Boado, se muestra satisfecho con el plan, pero coincide en que “hay empresarios que no han cobrado las ayudas del año pasado”.