La Diputación de A Coruña aprueba el Plan Único 2021, con inversiones de casi 84 millones

La Diputación de A Coruña aprobó el Plan Único 2021, que invertirá 83.954.628,57 euros en los ayuntamientos de la provincia, de los que 17,5 corresponden a las comarcas de A Coruña y Betanzos. El presidente, Valentín González Formoso, agradeció “o apoio unánime da corporación” y destacó “a importancia dun plan que vai a permitir a execución de 284 obras durante este ano nos concellos coruñeses e que, ademáis de mellorar as infraestruturas e servizos municipais, contribuirá á reactivación social e económica tras un ano especialmente difícil”, intervino Formoso.





En este sentido, indicó que este plan, “o maior programa de investimentos e apoio aos concellos das deputacións galegas e un dos maiores” de España, “adáptase ás circunstancias e adquire este ano unha nova dimensión social, destinando 14 millóns de euros a financiar programa sociais municipais para atender aos colectivos que máis o necesitan e non deixar a ninguén atrás na saída da crise”, expuso Formoso.





En cuanto a los 70 millones restantes, se destinarán a inversiones que “axudan a reactivar a economía, crean emprego e melloran os servizos e infraestruturas dos concellos da Coruña”.





El vicepresidente, Xosé Regueira, destacó que este plan es “unha moi boa noticia para os concellos da provincia e tamén para os sectores económicos porque, nun ano tan complexo, vaise aumentar o volume de carga de traballo, respondendo ás necesidades que cada concello prioriza”, expuso el también responsable de Plans Provinciais de la Diputación de A Coruña.





Además, incidió en “o esforzo orzamentario do Plan Único demostra unha maneira de goberno que confía plenamente nos concellos e dálles autonomía para decidir o destino dos seus orzamentos, sen tutelas, e os proxectos que inclúe esta nova edición demostra a pluralidade de opcións e propostas que va ser financiadas cos fondos provinciais”, añadió Regueira, que también destacó el carácter “flexible” de este Plan Único que permitió adaptarse a la situación y “apoiar os programas sociais municipais que se fixeron aínda máis urxentes co que, máis unha vez, se demostrou que temos nas nosas mans unha ferramenta incontestable que, ademais de ser transparente, responder a criterios obxectivos e outorgar autonomía aos municipios pode tamén responder ás urxencias que se produzan como as provocadas pola covid-19”.





En cuanto al uso de las cantidades aprobadas, de los casi 84 millones de euros, 27.551.996 se destinarán a 284 obras en espacios públicos en 90 municipios, que se complementarán con aportaciones de los ayuntamientos por importe de 2.443.321.





Además, un total de 80 ayuntamientos decidieron destinar este año parte de este Plan Único (15,8 millones) a gasto corriente, lo que “contribúe a financiar o funcionamento de numerosos servizos básicos municipais”, recuerda la Diputación de A Coruña.





Los 14 millones del Fondo Social del Plan Único serán destinados por 92 municipios a programas contra la exclusión social o el Servizo de Axuda no Fogar.





En el apartado de reducción de deuda, sólo 12 municipios solicitan este ano un total de 836.970 euros para amortizarlas, mientras que otros trece destinarán 1,1 millones a pago a proveedores

Asimismo, el POS+ contempla una aportación adicional de 24,7 millones que los municipios destinarán a inversiones este 2021.