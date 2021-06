El incendio en el barco atracado en el Puerto de A Coruña se salda con un herido grave

Un incendio declarado este martes en un buque mercante en el puerto de A Coruña ha provocado daños en una de las cubiertas del barco, ha informado el 112 Galicia.





Sobre las 12,45 horas varios particulares alertaron al 112 Galicia de que se veía salir humo de un carguero al inicio del muelle de A Coruña. Por ello, el servicio de emergencias avisó a Salvamento Marítimo, que tenía conocimiento de que el carguero realizaba unas tareas de mantenimiento en el motor.





Además, se informó también a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de A Coruña, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Protección Civil de la ciudad y a la Autoridad Portuaria.





Sin mercancías peligrosas

Salvamento Marítimo afirmó que el buque no llevaba mercancías peligrosas y que, en todo caso, lo que ardía no era la carga, sino un camarote. Posteriormente, se confirmó que el URA estaba cargado de material siderúrgico. La carga no se vio afectada por el incendio. Además, por parte de los servicios de emergencia de A Coruña señalaron que el fuego había sido provocado por una soldadura mientras hacían labores de mantenimiento.





El 112 ha destacado que un operario que trabajaba en la zona precisó asistencia médica por inhalación de humo. Esta persona, que no pertenecía a la tripulación, sino que era uno de los operarios que estaban reformando el cuarto de baño del capitán, sufrió una intoxicación grave.









Según las últimas informaciones facilitadas por Salvamento Marítimo al 112 Galicia, el incendio está controlado, pero trabajan en el punto dos remolcadores para enfriar las paredes del buque.









El barco, de nombre URA y de bandera española, tiene 120 metros de eslora. Fue construido en el año 2009 y se emplea para el transporte de mercancías. Al parecer, traía una carga para una empresa de A Laracha.









Los prácticos informaron a través de su cuenta de Twitter un vídeo en el que se apreciaban los trabajos de los Bomberos para tratar de apagar el incendio.