Denuncian que varios portales y escaparates de Os Mallos amanecen con los cristales rotos

Los vecinos de Os Mallos se levantaron ayer con una desagradable sorpresa: los cristales de varios portales y negocios del barrio, para indignación. Una de las afectadas explicó: “Cuando vine por la mañana ya estaba así, me han dicho que fue un hombre que pasó y le dio una patada, pero no sé nada más”, explicaba la empresaria,

Se ignora si todos los daños son obra del mismo individuo, aunque parece lo más probable. La mayoría no se han denunciado, así que quizá no llegue a hacerse una investigación. En todo caso, los daños eran visibles todavía ayer, tanto en el cruce de la ronda de Outeiro con al avenida de Arteixo, donde se dañó una peluquería y un portal, así como dos portales en la calle Noia y otro más en la ronda de Nelle, frente al parque de Santa Margarita.



En total, se descubrieron cerca de media docena de actos vandálicos que habría protagonizado ese sujeto. Los cristaleros y peritos del seguro hicieron acto de presencia en el barrio mientras los vecinos seguían comentando lo ocurrido. No está de más recordar que en los últimos meses, las quejas por la inseguridad en Os Mallos han ido creciendo, y los vecinos exigen más vigilancia policial para acabar con incidentes de esta clase.