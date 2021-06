Lanzada Calatayud deja de ser la gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha decidido no contar con Lanzada Calatayud para continuar como gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña. Sobre los motivos de esta destitución (que en realidad es una no renovación, puesto que llegaba el momento de prorrogar el contrato), la alcaldesa, Inés Rey, aseguró esta mañana en Radiovoz que la decisión obedece a la necesidad de "reforzar un sector básico para la ciudad", aunque es de esperar que en la rueda de prensa que tiene a las once los periodistas le hagan más preguntas al respecto.





Calatayud había sido nombrada por el gobierno local anterior, presidido por Xulio Ferreiro, en julio de 2016, en sustitución de José Paz, quien había dimitido un año antes, por lo que el puesto estuvo vacante durante todo ese tiempo.