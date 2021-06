Hace 25 años: Hogueras de San Juan y renovación de Donato en el Depor

El periódico del 24 de junio de 1996 abría su edición con las hogueras y sardinas de la noche de San Juan y la privatización de empresas como Astano, Bazán y Santa Bárbara.









El mágico fuego de la noche de San Juan volvió a "arrasar" Galicia

El fuego volvió a ser el protagonista de la noche más corta del año. Las hogueras de San Juan celebraron la pasada madrugada la llegada del solsticio de verano, noche de meigas en la que, como manda la tradición, todos los rituales mágicos consiguen su propósito. Las hogueras, el vino y las sardinas fueron los auténticos protagonistas en las celebraciones. La jornada comenzó con un colorido pasacalles de diferentes bandas y la plaza de Pontevedra fue el escenario de un festival folclórico, seguido de un festival musical en la plaza de María Pita. La cabalgata, con la Meiga Mayor, Amaya Pombo Alonso, y la Meiga Mayor Infantil, Elena Paz García, recorrió buena parte del Paseo Marítimo hasta la zona donde se encontraba la Hoguera de San Juan 96. Poco después tuvo lugar una extraordinaria sesión de fuegos artificiales y la quema de la hoguera, obra del artista Romero.





Astano, Bazán y Santa Bárbara no se privatizarán en esta legislatura

La primera fase del plan de privatizaciones que el Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Congreso de Ministros apenas afectará a las empresas gallegas. Según anunció ayer el ministro de Industria, Josep Piqué, en esta primera etapa el Estado se desprenderá de las participaciones que todavía conserva en Repsol, Gas Natural y Argentaria. De las empresas públicas con mayor peso en el sector industrial gallego, la primera que pasaría a manos privadas sería Endesa. Sin embargo, a tenor de lo declarado por el ministro, esta privatización se produciría ya en una segunda fase del plan global. Por otra parte, Astano, Bazán o Santa Bárbara no verán modificada su situación por el momento.





Galicia dispondrá de un cuerpo propio de Policía autonómica

Galicia dispondrá en un futuro de un modelo de Policía autonómica, según la hipótesis en la que trabaja la Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de la Xunta, que dirige Xesús Palmou. Desde el departamento se considera que el modelo actual, de unidad adscrita a la Policía Nacional, debe evolucionar, pero no igual al del País Vasco o Cataluña.









Las oposiciones de la Xunta reunieron a más de 4.000 personas en el Coliseo

Entre nervios y ansiedad, un total de 11.900 personas realizaron ayer en La Coruña y Vigo la primera prueba del examen para el acceso al cuerpo de subalternos (grupo E) de la Xunta de Galicia, lo que representa el 67% de las solicitudes admitidas. La sencillez del examen, que constaba de cuarenta cuestiones, provocó la queja generalizada de los examinados, pues con ello se benefició a los interinos.





Dos historiadores británicos aseguran que el cinturón de castidad no existió nunca

El cinturón de castidad, el artilugio supuestamente empleado por los cruzados medievales para proteger el honor de sus esposas, no es más que un mito y no existió en la realidad, según los historiadores británicos. Según publicó ayer el periódico "The Sunday Times", los expertos James Brundage y Felicity Riddy opinan que el cinturón de castidad sólo es una fantasía de las mentes victorianas. El Museo Británico ha retirado uno de estos cinturones, que exhibía desde 1846, como falso.













Donato viajó a La Coruña para hablar con Lendoiro

Los jugadores de la selección española comenzaron sus vacaciones de verano y tras recibir un multitudinario recibimiento en Barajas, volarán, entre otros sitios a Nueva York, Miami, México o Río de Janeiro. Donato tenía previsto llegar ayer a La Coruña y lo primero que tiene en su agenda es entrevistarse con su presidente, Augusto César Lendoiro. Tiene claro que si no le ofrece una temporada más, su destino está en el Racing de Santander, en el Compostela o en el Flamengo, último club en llamar a su puerta.