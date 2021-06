El Depor cierra el año con derrota

El último mes del año 2020 no trajo buenas noticias al Deportivo, ya sumido el equipo y el banquillo en las dudas que desde el entorno se deslizaban por juego y resultados.



Solo dos jornadas hubo en diciembre, en un mes marcado por un parón en el que el equipo no sabía que 2021 llegaría cargado de cambios, empezando por su cuerpo técnico.









1 Dos puntos se escapan de Pasarón





Los blanquiazules visitaban al Pontevedra, a priori uno de los ‘gallos’ del grupo, y lo hacían como líderes.



Marcaba tras el descanso, y por segunda semana consecutiva Diego Rolan, que ponía por delante a los coruñeses a la hora de juego. Poco duraba la alegría, porque cuatro minutos después Rufo establecía el empate. El partido podía caer de cualquier lado, pero este se embarullaba debido a un ‘encontronazo’ entre Charles y José Lara, que se saldaba con sendas expulsiones, ambas por roja directa.









2 Un ‘derbi’ no visto como tal





Para terminar el año llegaba la visita del Celta B al Abanca Riazor, un encuentro que Fernando Vázquez prefería no calificar como derbi.



“No lo veo como un derbi, sino como un partido de rivalidad. El derbi es con el Celta, no con su filial”, exponía el entrenador en la rueda de prensa antes del choque.









EL DATO



El equipo pasó con más problemas de los previstos de ronda en la Copa





De cara a ese partido el cuadro blanquiazul recuperaba a Miku Fedor, que se había lastimado en el choque ante el Guijuelo, en el aductor de su pierna derecha. Pese a entrar en la lista, no tendría minutos en la contienda.









3 El primer tropiezo del curso





Llegaba el choque ante el filial olívico y los visitantes se adelantaban en el marcador en el 23, por medio de Alfón.



A los cuatro minutos llegaba el tanto del empate, gracias a Borja Galán.



Antes del descanso de nuevo Alfón volvía a poner por delante a su equipo en el 39, y los coruñeses se iban al descanso por debajo en el luminoso.



El marcador ya no se movería y se producía así la primera derrota del curso, que dejaba un regusto amargo por cómo se producía y sobre todo, ante que rival.









4 Sufrido pase copero ante El Ejido





El último partido del año, ante 1.000 espectadores, correspondía a la primera ronda de la Copa del Rey.



Un choque en el que los coruñeses querían resarcirse tras la derrota liguera. No pintaba mal el partido para los deportivistas, pues ya en los primeros compases Héctor Hernández, tras centro de José Lara, remataba en el área y ponía el 1-0 en el marcador.



La expulsión en el 34 de Borja Granero ponía cuesta arriba el encuentro, pero la doble amonestación de Javi Rosa volvía a igualar las fuerzas. No obstante, Lucho, titular en el ‘torneo del KO’, sacaba dos manos salvadoras de los andaluces, que se convertían durante muchos minutos en los dominadores del juego.



Un partido que no estaba exento de cierta polémica, pues se anulaban dos goles a El Ejido, además de no pitarse un posible penalti en el área blanquiazul.



Un triunfo para desquitarse, pero que no terminaba de disipar las dudas.