Feijóo iza en Cíes la primera de las 155 banderas azules de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha izado este viernes en la playa de Rodas, en las Islas Cíes, la primera de las 155 banderas azules que este verano ondearán en Galicia, las cuales acreditan que la comunidad se mantiene un año más “en el podio del mundo”.





En total, la comunidad ha sido reconocida con 111 banderas azules para sus playas, once para sus puertos deportivos, 20 para sus senderos y 13 para sus centros deportivos, lo que demuestra, según el presidente que “Galicia está de vuelta”.





“Aglutinamos una de cada cinco distinciones nacionales, el 18 por ciento”, ha subrayado Feijóo, que ha recordado que Galicia cuenta este año con cuatro banderas más que el pasado y que en la comunidad están el 26 por ciento de los distintivos de España a los senderos azules, todo lo cual, ha dicho, supone una responsabilidad con el medio ambiente, los turistas, los viajeros y los propios gallegos.





El presidente ha alabado las Cíes, de las que ha dicho que “contribuyen a hacer un camino que proyecta a la ciudad y a las islas con la fuerza de un fenómeno universal que está muy por encima de cualquier planteamiento pequeño”.





A este respecto, se ha referido a los 15 millones de euros que la Xunta ha invertido en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y a los 20 que invertirá en los próximos años apoyados en los fondos europeos para parques nacionales.





“Pedimos un mayor esfuerzo del Gobierno central y que tenga en cuenta la singularidad de un parque insular. Porque hay pocos parques nacionales insulares en España”, ha dicho el presidente, quien ha señalado que la Xunta espera afianzar “próximamente” el reconocimiento generalizado a las Cíes en la candidatura del Parque Nacional Islas Atlánticas a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.





El presidente de la Xunta recordó, además, que desde el pasado 15 de mayo un total de 18.000 personas han visitado ya las Cíes y Ons, y ha señalado que “por ese motivo y por el futuro ambiental hemos de velar por proteger estas islas”.





“El paisaje es un recurso estratégico. Estas islas no se pueden comprar, no se pueden adquirir , por mucha renta per cápita, por muchos petrodólares o materias primas estratégicas que pueda tener un país, el paisaje gallego no se puede comprar”, ha añadido antes de glosar la virtudes que hacen de Galicia un destino sostenible, seguro y especial para visitar.





“El 50 por ciento de la madera de España, más de 2.000 kilómetros de costa, más de 600 ríos de aguas interiores, las rías más hermosas de Europa, todo el verde que significa la tierra gallega y el azul de nuestras rías, de nuestros mares y de nuestros océanos no se puede comparar”, ha añadido Feijóo, quien ha significado que eso implica una importante inversión, como la que lleva realizando en estos años la Xunta para mantener el cuidado de las rías.