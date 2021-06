La oposición critica la falta de avances en la elaboración del nuevo Presco

Tanto el PP como el BNG, insistieron ayer, en una nueva reunión de la Comisión, en aumentar los fondos para el nuevo Plan de Reactivación Económica e Social (Presco), ya que la propuesta del Gobierno municipal de 6,2 millones de euros es escasa y es la mitad del año pasado, y pidió también conocer qué bajas dará el Gobierno municipal para financiar el Plan y el nuevo anexo de convenios, ante la habitual falta de datos aportados para la reunión.





“El Gobierno municipal rechaza incrementar el importe, a pesar de que gracias al voto a favor del PP logró aprobar la incorporación al presupuesto de los 2 millones de beneficios de Emalcsa, por lo que pedimos que se incorporen al Presco”, afirmó la portavoz popular, Rosa Gallego.





Tiempo en contra

El BNG recordó que el tiempo pasa. “Botamos en falta un maior impulso e unha maior celeridade por parte do Goberno Local. Non é de recibo termos ultrapasado xa o ecuador do ano e estarmos co Presco 2021 e a ampliación dos convenios pendente de aprobación”, declaró su portavoz, Francisco Jorquera.





La comisión se reunirá el próximo martes. “Agardamos que para daquela o Goberno Local veña cos deberes mellor feitos”, deseó Jorquera.