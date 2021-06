La llegada de Ian Mackay ha supuesto un ‘pequeño terremoto’ en la portería blanquiazul. Con Pablo Brea como meta confirmado con ficha del primer equipo, el Deportivo baraja y cada vez coge más fuerza su decisión de ‘prestar’ a Lucho García



Como ya adelantó este diario, su destino podría ser, y siempre en calidad de cedido, a la Cultural Leonesa. Una pretensión del equipo castellano-leonés que confirma el Diario de León.



No obstante, la Cultural no sería el único equipo interesado en hacerse con los servicios del colombiano, que empezó siendo suplente pero que, de la mano de Rubén de la Barrera, cogió el testigo de Carlos Abad, el escogido por Fernando Vázquez para iniciar la temporada.



El futbolista, que el año que viene ya no será sub-23 y ocupa plaza de extracomunitario, tiene contrato en la entidad blanquiazul hasta 2023 y la idea del Deportivo sería no desprenderse de él y que siguiese sumando experiencia.









La idea del técnico





“Hemos optado por el fichaje de Ian porque queremos gente que quiera estar con nosotros. Tenemos otros tres porteros y buscaremos soluciones para cada uno de ellos, habrá jugadores que quieran continuar, otros que no, otros con los que busquemos una fórmula para los que no estén este año pero puedan volver”, dijo el nuevo entrenador, Borja Jiménez, durante su presentación esta semana en Abegondo.









Buenos números





El futbolista de Barranquilla encajó solo 3 goles en 900 minutos, pero este año el regreso del excanterano Ian Mackay podría relegarlo de nuevo al banquillo y el Depor espera que con el préstamo pueda seguir fogueándose en la categoría.



En lo que respecta a Carlos Abad, con contrato hasta 2022, el equipo blanquiazul baraja una venta para evitar que el arquero se marche gratis en junio de 2022. El guardameta tinerfeño, que salió de las islas buscando la oportunidad y el protagonismo que no había tenido en Tenerife, donde acumuló cesiones, empezó siendo titular en el Deportivo.



Firmó buenas actuaciones, encajando solo dos goles hasta la jornada seis, pero a partir de la siete el equipo atravesó un importante bache de resultados, encadenando siete jornadas seguidas sin ganar.



Su último partido fue en la jornada 13, el 7 de febrero ante el Coruxo.



Desde entonces, Lucho García cogió su relevo en el arco blanquiazul y no volvió a competir hasta la última jornada, el 9 de mayo, ante el Numancia en Los Pajaritos.



Los herculinos ya habían certificado su continuidad en la Primera RFEF y el Deportivo perdió por la mínima ante un cuadro soriano, que cayó a la Segunda RFEF.