Sergio García será la primera piedra del nuevo proyecto

El presidente del Basquet Coruña, Roberto Cibeira, compareció ayer en la cafetería O Sibarita para hacer un amplio repaso a la actualidad del club. Trató numerosos temas, incluyendo la renovación del actual entrenador, Sergio García, que también estuvo en el acto de ayer, así como el vicepresidente, Juan Carlos Fernández Herrero.



“Sergio seguirá y completará su tercera temporada con nosotros”, destacó Cibeira, que añadió que “esperemos que sea una temporada normal, sin tanta incidencia de covid, lesiones...”.



El siguiente paso será la confección de la plantilla. De momento, el presidente naranja adelantó que el club tiene el derecho a extender el contrato de tres jugadores: Belemene, Thiam y Bjornsson. “Sergio quiere ya configurar la plantilla. Nosotros, la directiva, queremos esperar a saber cuánto presupuesto tenemos. En todo caso, la idea es seguir teniendo un grupo competitivo”.









Campaña de abonados





Para fijar el presupuesto será muy importante, según Roberto Cibeira, la campaña de abonados. En la temporada 2020-2021 “hubo unos 600 abonos amigos. Personas que quisieron ayudar al club. Pero antes llegamos a tener entre 1.600 ó 1.800”. El presidente comentó que “como novedad, tendremos el abono federado, para niños que tengan licencia federativa. Y también vamos a volver a fomentar el abono familiar y el de desempleados”. Eso sí, todo dependerá de cuánto aforo podrá haber en Riazor la temporada que viene.



También Cibeira mostró su preocupación por la falta de un acuerdo con la Diputación. Indicó que “antes recibíamos 100.000 euros” de la institución provincial, pero en los dos últimos cursos no han obtenido cantidad alguna de este organismo, desde que el equipo se transformó en Sociedad Anónima Deportiva. “Somos optimistas, el presidente de la Diputación tiene buena disposición y ya han llegado a un acuerdo con el Obradoiro”. Sin embargo, a día de hoy no hay acuerdo con el ejecutivo provincial, por problemas “burocráticos”. Cibeira resaltó que con esos 100.000 euros no tendrían problema para cerrar con superávit el presupuesto 2020/2021. En este sentido, no se mostró preocupado “si acabamos la temporada en números rojos. Para algo nos transformamos en SAD. Y somos una entidad sin deudas”.









Retransmisiones





Para el máximo responsable del Basquet Coruña, también sería importante seguir retransmitiendo los partidos por la plataforma LaLiga Sports. “Ha sido bueno para que los aficionados pudieran ver a su equipo, ya que la mayoría de las veces no podían ir al pabellón. Los clubes nos hemos tenido que encargar de producir la señal, pero es bueno que hagamos ese esfuerzo”. Eso sí, “si lo hacemos todos”.



También destacó que el patrocinador principal ha renovado, “y que la predisposición del resto es buena”.



Del formato de competición para la temporada 2021/2022, “dependerá de si somos 19 ó 18 equipos. Y de si vuelve a haber dos grupos o solo uno”.



Del mismo modo, valoró todo lo sucedido en los últimos doce meses. Empezando por poner en marcha las categorías de base.



“El verano pasado tuvimos mucho estrés. Solo podíamos hacer entrenamientos individuales y con solo cuatro niños en el pabellón. Los responsables de las categorías de base del club hicieron un gran esfuerzo. Participaron más de 400 jóvenes. Es algo que a veces pasa desapercibido, pero tiene mucho mérito. Además, no tuvimos incidencia de Covid”.



También valoró el hecho de “poder poner en marcha el campus Milenium, uno de los pocos que se hicieron este verano. Había demanda de los padres, y lo organizamos con 200 niños, cuando en anteriores ediciones había 360. Lo que no pudimos hacer fue el torneo Teresa Herrera, ni los campamentos de Navidad y Semana Santa. Pero ya estamos preparando una nueva edición del campus Milenium, y también estamos colaborando con el que organiza Beqa Burjanadze”. También quiso dar las gracias a la Concellería de Deportes herculina por facilitarle a la entidad naranja el uso de instalaciones.



Sobre el primer equipo, Cibeira apuntó que el verano también fue movido. “El sistema de competición, que conocimos a finales de agosto, nos sorprendió, con dos grupos y un solo ascenso. Nosotros queríamos un solo grupo de 19. Nos parece un sistema un poco injusto. Ourense o Lleida descendieron con más victorias que otros que lograron la permanencia”.



A ello hay que añadir que “tuvimos muy pronto la baja de tres jugadores interiores: Perris, Thiam y Barro. Hubo que cambiar la forma de jugar del equipo. Más tarde, Thiam se volvió a lesionar, y perdimos a Pecius justo cuando se cerraba el mercado de fichajes. Para colmo, Zyle también se lesionó cuando volvía a ser el que fue”.



Estos percances marcaron el devenir de una temporada que, sin embargo, deja a la directiva muy satisfecha, tras lograr el primer equipo alcanzar las semifinales por el ascenso a la ACB.



“Estamos muy contentos por acabar finalmente terceros de la competición. Por obtener el récord de victorias del club en la LEB Oro, en torno al setenta por ciento. Por clasificarnos para la final de la Copa Galicia, contra el Obradoiro, aunque no la pudimos disputar. Hemos ido de menos a más”.



Según comentó, “al cuerpo técnico le pedimos que compitieran en todos los partidos. Y salvo en el primer compromiso, frente a Valladolid, y el partido ante Alicante, en todos fueron serios y compitieron”.