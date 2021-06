Borja Jiménez espera conocer pronto el calendario

El Deportivo, que finalizó hace más de un mes la competición liguera, aún no sabe cuándo iniciará la Primera RFEF.



El cuerpo técnico, encabezado por Borja Jiménez, que tuvo palabras de agradecimiento para su antecesor, Rubén de la Barrera, con el que coincidió, espera que pronto se conozca el calendario de este nuevo curso para poder diseñar la pretemporada.



“El inicio no lo tenemos claro. Puede coincidir con el 22, el 29 (de agosto) o el 5 de septiembre el comienzo de la competición. Hay que esperar a ver lo que nos ma rque la Federación. No es lo mismo empezar a competir en septiembre que en agosto. A partir de esas fechas ir configurando lo que pueda ser mejor”, comentó.









Un mes de parón





Recordó que “la competición terminó hace un mes casi, no queremos alargar mucho el periodo vacacional y queremos mandar un ruego a la Federación, que nos aclare el inicio para marcar las directrices de trabajo”, comentó durante su rueda de prensa.



En cuanto al número de jugadores y lo que pase con ellos durante la pretemporada dependerá de las circunstancias. “El número de canteranos va a depender. Los juveniles están aún en competición, empezaron en agosto, llevan once meses compitiendo, no es sencillo. Por eso puede que haya jugadores que no inicien, pero que se incorporen en la segunda semana. A priori habrá jugadores que no inicien la pretemporada, pero que han hecho méritos, y que estarán dentro del proceso de que su siguiente paso sea iniciar con el primer equipo”, reconoció el preparador herculino durante la rueda de prensa.