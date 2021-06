Sada pide precaución a los bañistas tras aparecer medusas en las playas locales

El Ayuntamiento de Sada envió ayer un aviso urgente a la ciudadanía tras registrarse una plaga de medusas en los arenales urbanos de As Delicias y Praia Nova.



El personal municipal ya está investigando la procedencia de estos animales marinos pero desde el Gobierno local llaman a extremar la precaución en las zonas de baño locales. “Convén evitar a zona onde rompen as ondas, xa que é onde habitualmente se acumulan os restos de organismo”, afirman, además de recordar que no se debe tocar nunca las medusas y que, de avistarlas durante el baño, se ha de salir del agua pausadamente.



Apuntan también que si se produce contacto con esta especie no se podrán llevar las manos a zonas sensibles como los ojos o la boca. Sada avisa de que los grupos de riesgo en este caso son los niños, los mayores y las personas con antecedentes alérgicos, cardiovasculares o asmáticos, así como aquellos que fueron picados por medusas anteriormente.













Por otra parte, el Ayuntamiento de Sada ha incorporado a su personal tres nuevos auxiliares de Policía Local, que “contribuirán a reforzar a seguridade no municipio e a facer fronte ás esixencias operativas da tempada de verán”, indica el consistorio.



Además, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la convocatoria para el desempeño en comisión de servicios de otros dos puestos de Policía en el turno de noche. Las personas interesadas deberán tener la condición de personal funcionario de carrera perteneciente a Cuerpos de la Policía Local en situación de servicio activo y contar con el informe previo favorable del Ayuntamiento de procedencia. La convocatoria estará abierta hasta el próximo día 28, apuntan.