El 092 rescata a un bebé de un coche después de que su madre se dejara las llaves dentro

Agentes de la Policía Local rescataron durante la mañana de ayer a un bebé que se había quedado atrapado dentro de un turismo estacionado en la calle de Juan Montes, en A Gaiteira. Según fuentes municipales, el incidente tuvo lugar cuando la madre salió del vehículo sin retirar las llaves y este se cerró automáticamente.





El niño, de unos 16 meses de edad, quedó atrapado en el interior para desesperación de su madre, que estaba mucho más inquieta que el infante, que le observaba sorprendido desde el otro lado del cristal. La situación no era grave porque la calle se encontraba en sombra y la temperatura del vehículo no era sofocante, y no llegó a empeorar porque hasta el lugar se acercó un coche patrulla de la Policía Local para ayudarla.





En un primer momento, los agentes municipales trataron de abrir la puerta por las buenas, pero después de varios intentos infructuosos, y dado que la madre se estaba impacientando, decidieron hacer uso de la fuerza y reventaron el cristal de la ventanilla del copiloto, que es la que daba a la acera de la calle. De esta manera, pudieron abrir la piortezuela y la progenitora pudo tener en sus brazos de nuevo a su retoño.