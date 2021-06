Nadal, sólido y a cuartos

El español Rafael Nadal se impuso, con un juego sólido, a la joven promesa italiana Jannik Sinner, 19 del mundo a sus 19 años, por 7-5, 6-3 y 6-0 en 2 horas y 17 minutos, y se clasificó a los cuartos de final de Roland Garros, en los que le aguarda el argentino Diego Schwartzman.





El número 3 del mundo tuvo dos momentos de duda, en el inicio del partido y mediado el segundo set, pero el resto del duelo dominó al impetuoso transalpino, que a rachas desplegó un gran tenis.





Nadal derrotó una fase antes que el año pasado al italiano y también se medirá una fase antes con Schwartzman, que fue su rival en semifinales en el camino hacia su decimotercer Roland Garros.





El español está ya en cuartos sin haber cedido un set. De hecho, con los tres ganados ante Sinner encadena ya 35, a tres de su mejor racha en la arcilla francesa, lograda entre 2015 y 2018, y a seis del récord que ostenta el sueco Bjorn Borg entre 1979 y 1981.





El partido tuvo cosas del de hace un año, jugado en una fresca noche del otoño parisiense. Entonces, también entró con ímpetu el italiano, que llevó a Nadal a un juego de desempate en la primera manga, pero poco a poco el español fue cocinando una victoria que, a la postre, fue contundente. Este mismo año en Roma vivieron un segundo duelo y, de nuevo, la resistencia de Sinner fue de más a menos.





El tercer duelo se produjo pocos minutos después de que el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se viera obligado a remontar dos sets contra otra joven promesa italiana, Lorenzo Musetti.





Badosa y Davidovich

Paula Badosa está viviendo una segunda vida en el tenis. La primera comenzó cuando en 2015 ganó Roland Garros júnior. La segunda cuando comenzó a entrenar con Javier Martí.





“Cuando me llamó no estaba bien mentalmente. Se movía entre la alegría cuando ganaba y el ‘no valgo para eso’ cuando perdía. No estaba disfrutando del proceso. Si dependes de los resultados es difícil de gestionar mentalmente”, asegura Martí en vísperas de que Badosa afronte en Roland Garros contra la eslovena Tamara Zidansek los primeros cuartos de final de un Grand Slam de su carrera.





Tras su triunfo en París de hace 6 años la tenista nacida en Nueva York y criada en Barcelona entró en una fase de depresión. Ella lo describe como “una presión demasiado fuerte” provocada por “todas las esperanzas” que soportaba en sus espaldas.





Por su parte, Alejandro Davidovich se medirá en cuartos al alemán Zverev, sexta raqueta del circuito. El malagueño se impuso el domingo al argentino Delbonis.