A Madrid el virus llega en avión

Registrar diecisiete casos de coronavirus en quince días en viajeros llegados a Barajas desde Colombia parece motivo suficiente como para reclamar que el control que ahora se realiza únicamente al seis por ciento de los que aterrizan en el aeropuerto se amplíe todo lo posible. No tendría excusa que mientras aquí nos imponemos restricciones para controlar el virus dejásemos que entrase en avión desde cualquier parte del mundo. A los países que permiten volar a positivos, que no entendemos cómo no se les cae la cara de vergüenza, igual una sanción no les venía mal. FOTO: Una pantalla de llegadas en Barajas |EFE