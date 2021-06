El Gobierno local espera poder recuperar la conexión con Londres “más pronto que tarde”

Alvedro vuelve a estar en boca de todos en los últimos días tras conocerse que Vueling conectará la ciudad de Londres con Santiago. Esto hizo saltar todas las alarmas y parece que A Coruña sigue sin estar en los planes de la compañía para retomar su ruta estrella. El Gobierno local asegura que las conversaciones con la aerolínea son continuas desde que se suprimió el contrato tras el estallido de la pandemia y que esperan recuperar el vuelo “más pronto que tarde”.



“En la situación actual no se puede prever nada porque ni siquiera las compañías pueden planificar de forma habitual sus temporadas. En cualquier caso, nosotros apostamos por más pronto que tarde”, aseguró ayer el concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, quien, una vez más, insistió en que “Londres y Heathrow son prioritarios”.







El edil de Turismo insiste en que las conversaciones con Vueling siguen pese a que se llevase el vuelo a Santiago







El edil se desvincula así de los deseos de la plataforma en apoyo al aeropuerto, Alvedro Vuela Más Alto, que instaba ayer al Ayuntamiento a centrarse en marzo de 2022 para recuperar la conexión con la capital británica. “Las negociaciones se llevan manteniendo desde hace tiempo, ya incluso desde que se suspendió el contrato de Vueling. Sabíamos que una de las principales dificultades era mantener el slot en Heathrow, ya no solo el vuelo a Londres”, dice Borrego.









Otros destinos a nivel europeo





El responsable de Turismo adelantó, además, que estas conversaciones ya no se limitan solo a esta aerolínea para “acomodar el contrato”, sino que se busca “una fuerte presencia de otras compañías en Alvedro” y no se cierra “incluso la posibilidad de confirmar otros destinos a nivel europeo”, reconoce.



Preguntada por el mismo asunto, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, se mostró tajante: “Trabajaremos en la recuperación del slot en Heathrow porque era importante tener esta conexión directa con Londres y estas son las instrucciones que tiene el concejal”, explicó.



Así, la regidora se refirió a la bajada de demanda por culpa de la situación internacional para justificar la falta del enlace. “Como bien saben, Reino Unido anunció en la noche del viernes que levantaba las restricciones como destino seguro a las islas Canarias; ni siquiera permite viajar a Baleares, por lo que la escasez de demanda hizo que se perdiese esta conexión, pero trabajaremos en recuperarla”.



El concejal de Marea Atlántica, Alberto Lema, por su parte, denunció este pasado viernes que, desde que se perdió la conexión con Londres tras el estallido de la pandemia, “o único que ofreceu o Goberno municipal foron escusas. Pero vai sendo hora de deixar as escusas e comezar a ofrecer solucións”.



Sus críticas al Ejecutivo local actual no terminan ahí. Hizo también referencia al pasado y presente de la terminal, comparando los datos de aquel entonces. “Colleron un aeroporto de Alvedro que batía marcas de viaxes en 2019 e, nun tempo récord, convertérono nun aeroporto doméstico, sen conexións internacionais”, concluye Lema.