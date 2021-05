Rubén Albés manifiesta que precisan “un partido perfecto”

Rubén Albés, entrenador del CD Lugo, afirmó que su equipo va a necesitar “un partido perfecto” para ganar el domingo al Rayo Vallecano, único resultado que le sirve para amarrar la permanencia sin mirar a otros campos.





En una rueda de prensa telemática, el técnico consideró que se enfrentarán a un “equipo de mucho nivel, con muy buenos futbolistas, muy ofensivo, que intenta recuperar lo antes posible la pelota, lejos, y qie es tremendamente peligroso”.





“Nuestras opciones pasan por ser inteligentes, jugar con mucho corazón y con aspectos tácticos que tenemos que ajustar”, declaró.





El preparador rojiblanco afirmó que no quiere saber los resultados de otros partidos que afectan al Lugo, al menos hasta que se acerque el final del encuentro.





“Cuando resten cinco minutos para finalizar, tengo gente de confianza a mi lado que nos dirá si algún tipo de resultado es interesante para nosotros o no. Si es interesante, se lo comunicaremos a los jugadores; si no, no. Tenemos que centrarnos en nosotros y no mirar fuera, porque eso es perder energía”, comentó.





Luca Zidane, motivado

Luca Zidane se perfila titular para el último partido liguero frente al Lugo. En juego una plaza en la promoción de ascenso a Primera, un objetivo perseguido por el club durante una temporada en la que el portero francés ha permanecido a la sombra de Stole Dimitrievski y que ahora tiene su momento protagonista.





En uno de los movimientos más sorprendentes del mercado de verano del pasado año, Luca Zidane fichó el último día por el Rayo Vallecano dos temporadas, hasta 2022, cuando el equipo madrileño ya tenía tres porteros en su plantilla.





Zidane, agente libre tras rescindir con el Real Madrid, llegó al Rayo tras formarse en el club blanco, disputar solo dos partidos oficiales con el primer equipo y jugar el año pasado cedido en el Racing.