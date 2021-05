El BNG celebra una concentración en La Solana para exigir la condonación de la deuda portuaria

El BNG celebró ayer una concentración en La Solana, de cara a la manifestación que tendrá lugar el domingo bajo el lema “A Coruña non se vende”, en contra de la especulación con los terrenos interiores del puerto y en defensa de que sean devueltos a la ciudad una vez que pierdan el uso portuario.Al acto acudieron la portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, y la concejala de A Coruña, Avia Veira que declararon que “os terreos do Porto son desta cidade, da súa veciñanza, e son unha oportunidade de futuro para A Coruña que non se pode perder”.





La manifestación del domingo partirá a las 12.00 horas de A Palloza y se dirigirá a María Pita, al ritmo de la gaitas de Cántigas da Terra e o grupo de Monte Alto, Son D´ Aquí”.