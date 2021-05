Las cosas de casa se hacen el fin de semana

El 1 de junio cambiará el sistema de la factura de la luz, pero como es una de esas cosas que jamás entenderemos por más que nos concentremos al leer el reverso del papelito cuando nos llega a casa, con lo que tenemos que quedarnos es con un par de ideas clave para que no se nos dispare el gasto. Primero, hay que acumular prendas en el cesto de la ropa sucia hasta el fin de semana. La lavadora se pone sábado o domingo, que es cuando sale económico. Y el lavavajillas, lo mismo; pero si uno ya no puede reutilizar más platos sin arriesgarse a una infección bacteriana puede ponerlo entre las doce de la noche y las ocho de la mañana. Recomendado, además, si le caen mal los vecinos y les quiere fastidiar el sueño. Por último, los horarios de comidas y cenas, a partir de las dos de la tarde y de las diez de la noche, que cocinar antes sale caro. O si no, bocadillos y ensaladas, bien fresquito para el verano. FOTO: La colada, actividad de fin de semana a partir de ahora | EP