La explosión definitiva del ‘todocampista’ Llorente

El ‘héroe de Anfield’ ha roto con todo. Ya no es solo el jugador que le hizo dos goles al Liverpool, sino que se ha revelado como pieza imprescindible del campeón liguero con 12 goles y 11 asistencias, jugando en todas las líneas menos la portería. No se puede entender este Atlético campeón sin la explosión de Marcos Llorente.





Centrocampista, interior derecho, mediapunta, extremo derecho, delantero y hasta lateral derecho. En noviembre, el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se preguntaba, medio en broma medio en serio, dónde jugaría el futbolista que acababa de convocar por primera vez. “Le tendré que preguntar dónde está más cómodo”, dijo.





La definición la dio horas después el técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone. “Es un todocampista, puede jugar en cualquier lugar de la mitad de la cancha, porque tiene algo fundamental que es vértigo, velocidad, gol, rompiente, trabajo”, enumeró el argentino.





Se merece el crédito Simeone porque descubrió en un futbolista al que todos consideraban un mediocentro posicional, una mina de posibilidades. “Yo veía que hacía goles, goles, goles... Y un chico que hacía goles había que aprovecharlo, porque el gol es muy importante dentro del fútbol”, relató el pasado curso.





En esta temporada, ese aprovechamiento de las condiciones físicas y futbolísticas del madrileño ha superado otro nivel. Y eso que no comenzó siendo indiscutible, pese a su gran final de la temporada pasada: de las cuatro primeras jornadas, salió desde el banquillo en tres. Rápidamente se hizo insustituible y no ha fallado nunca. Entre todas las competiciones solo se ha perdido tres partidos: uno de Liga por acumulación de amonestaciones, y dos sin ser convocado en la Copa.





Conexión con Suárez

Tal ha sido la evolución del otrora medio centro que ha acabado formando parte de una dupla tan insospechada como imprescindible para el ataque del campeón: Marcos Llorente-Luis Suárez. Entre los dos han firmado 33 dianas, 21 del charrúa y 12 del madrileño, un 49,2 por ciento de los goles del campeón (67).





Goles que han valido puntos: 46 de los 86 obtenidos por el campeón se han debido a la acción del uno, el otro, o los dos, bien sea por goles o por asistencias. Futbolistas imprescindibles para el Atlético, que en varios casos han combinado bien juntos: cuatro de las 11 asistencias del madrileño han sido para el uruguayo, que le ha respondido con dos pases de gol.





“Es mi mejor año como futbolista. No hace falta que lo diga yo. Nunca he disfrutado de tanta continuidad como aquí y, cuando un jugador disfruta de esa continuidad, al final es cuando se ve el jugador que es. Estoy demostrando lo que tengo dentro y aún me queda mucho”, dijo Llorente.