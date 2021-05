El área registró la menor cifra de PCR positivas en un día desde el 29 de julio

El área sanitaria de A Coruña y Cee registró la menor cifra de PCR positivas desde finales del mes de julio, concretamente la más baja desde el día 29 de ese mes.



El Servizo Galego de Saúde (Sergas), en el último balance de datos sobre la pandemia publicado ayer, notificaba un total de 10 de estas pruebas positivas. La última vez que se vio un valor más bajo fue el citado 29 de julio, antes de los diversos rebrotes veraniegos, cuando se notificaban solo nueve casos de covid-19 detectados por este tipo de test.



Además, para detectar esa decena de positivos, el Sergas detallaba la realización de 1.829 PCR, por lo que el índice de positividad en la última jornada fue del 0,55%. Para ponerlo en valor, este índice, en el global del mes de mayo es del 1,54%.



Balance



El escaso número de nuevos contagios hizo que los casos activos volviesen a descender en el área sanitaria. En el último día el descenso fue de 19 casos, hasta los 520.



Esto significa que el área contabiliza 200 casos de coronaviruso menos que cuando dio comienzo el presente mes de mayo, que se contabilizaban 721 positivos en activo.





Además, en la última jornada se otorgaron otras 32 altas epidemiológicas, tanto de pacientes ingresados como de personas que luchaban contra el virus desde sus hogares, por lo que el total de personas que han vencido al virus, después de que el Sergas los diagnosticase con el, asciende a 29.191 personas desde el mes de marzo de 2020.



Mientras tanto, la presión asistencial aumentó ligeramente con respecto a la jornada dominical. Las autoridades sanitarias contabilizaban ayer 38 pacientes, dos más que el domingo. 35 de ellos se encuentran ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Tras varios días sin malas noticias, Saúde Pública confirmaba ayer un fallecimiento que tuvo lugar el pasado día 21, de una mujer de 92 años que estaba ingresada en el HM Modelo.



Concentración en Oleiros



La última reunión del comité clínico decidió mantener a Oleiros en el nivel alto de restricciones, algo que desde el Ayuntamiento oleirense se tildó de “arbitrario”.



Por ello, hoy a las 20.00 horas se celebrará una concentración en Santa Cristina en apoyo a la hostelería. “É indignante que non se lle permitira abrir á hostalería cos datos que había a semana pasada. Hoxe temos 28 casos e o que demandamos con este acto é que non se espere ao venres, que se acorde a apertura inmediata porque son moitas as familias que se están a ver prexudicadas”, decía el alcalde, Ángel García Seoane.