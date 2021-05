La alcaldesa acusa al grupo popular de mentir sobre la eliminación de 700 plazas de aparcamiento

“No se puede mentir, lo que no se puede es venir con mensajes apocalípticos”, afirmaba ayer la alcaldesa, Inés Rey, tras las cifras dadas por el grupo municipal popular, en las que elevaban a 700 las plazas de aparcamiento eliminadas por el Gobierno municipal en las diferentes actuaciones urbanas llevadas a cabo durante lo que va de mandato y haciendo hincapié en las obras que comenzaron esta semana en la calle Pintor Joaquín Vaamonde.





“Esta semana son 700, a ver cuantas son la semana que viene, si es que vamos a quedar a deber”, añadía la regidora herculina, en tono de broma.





“Cuando se quita una plaza de residentes, se reubica inmediatamente, por lo tanto, no se han eliminado 700 plazas de aparcamiento, como tampoco ha costado 200.000 euros rebajar un bordillo”, apuntaba, en relación a las obras que hubo que realizar en la acera de la Cuesta de la Unión, tan solo unos días después de haberlas acabado.





Rey pedía a los populares que dejen claro su modelo de ciudad y les pedía que si piden un modelo donde prime el transporte privado se lo dejen claro. Por su parte, apelaba que el suyo es un modelo de “ciudad de futuro” y mantuvo la apuesta del Ejecutivo que lidera de seguir dotando al peatón de más espacios y tratar de mejorar el transporte público.





“Los votantes del Partido Popular se merecen una oposición más seria y no tener a nueve concejales contando plazas de aparcamiento, si esa es la oposición que ellos quieren hacer, ahí no voy a entrar, lo que sí pediría es rigor, y que no se mienta, eso es fundamental, ni los ciudadanos, ni sus votantes se merecen que alguien les mienta”, aseguraba.





Plazas

Rey respondía así a las explicaciones pedidas el martes por los populares, que se preguntaban cómo se iban a reponer las plazas de aparcamiento en barrios como Pescadería, Ensanche Os Mallos, Cuatro Caminos, Labañou, Falperra, Os Castros, Agra del Orzán y Monte Alto.





El grupo del PP cifraba en 700 esas plazas eliminadas fruto de reurbanizaciones. En concreto incluyen en esta contabilidad plazas de futuras actuaciones, como las que se deberán acometer en Juan Flórez o en San Andrés.





Los populares denunciaban que en las obras ya realizadas no se habían compensado aparcamientos o, en los que sí, apuntaban que eran insuficientes o menos de las retiradas.