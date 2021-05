David Soto: “Yago y el Depor harían una muy buena pareja”

Tres días después de hablar con el defensa central del Compostela David Soto por las noticias que le sitúan en la órbita del Depor, dialogamos de nuevo con él por las negociaciones que el club coruñés mantiene con Yago Iglesias. Un entrenador que le ha marcado profundamente y cuyas cualidades ensalza.



¿Cómo ves las informaciones que sitúan a Yago en el conjunto blanquiazul?

Creo que a nivel de capacidad y de calidad, en cuanto a dirigir a un gran equipo y un gran proyecto, está más que capacitado para hacerlo. Creo que puede ser muy buena la filosofía que tiene Yago para el Depor y si se le deja y tiene tiempo, seguro que haría buenas cosas.





¿Si llega a Riazor, sería fundamental que el club tuviera paciencia para dejarle desarrollar su proyecto, como sucedió en el Compos, donde tuvo cinco temporadas?

Él tiene muy claras sus ideas, cómo trabajar y sacar rendimiento a sus jugadores y necesita tiempo para desarrollarla y conseguir plasmar su idea, que es un fútbol combinativo y presión tras pérdida. Son cosas que no se consiguen de un día para otro.



Él ya ha dirigido al Compos este curso en Segunda B y el Depor seguirá la próxima campaña en la tercera categoría nacional. ¿Consideras que dirigir al equipo coruñés supondría un paso adelante en su carrera?

Sí, sin duda. Si se le da la oportunidad y acaba en el Depor, es un club muy grande y sería un paso muy importante para él en su carrera. Y si da ese paso y consigue triunfar, sería una opción muy bien escogida.





¿Le ves capacitado para triunfar en Riazor?

Creo que tiene muchas opciones de triunfar y de llegar al fútbol profesional porque tiene capacidad de sobra. Es muy joven, tiene unas condiciones brutales y si unes todo eso y lo pones en un club que tiene aspiraciones muy altas, harían una muy buena pareja y creo que podrían llegar al fútbol profesional.



En el Compos ha entrenado en Tercera y Segunda B, pero en el Depor se le exigiría el ascenso a Segunda.

No creo que eso varíe mucho su hoja de ruta a la hora de trabajar. Tiene muy clara su idea, su filosofía y aspirar al acenso no le metería presión. Él sabe lidiar muy bien con todas esas cosas. Cuando el Compos estaba en Tercera, también se le exigía ascender y lo consiguió, y cómo lo hizo, con un fútbol muy bueno. La presión no influiría a la hora de sacar rendimiento al equipo.



Si finalmente Yago Iglesias dirige al Deportivo, supongo que Bicho, Brais Abelenda, Miki Villar y tú tendréis más opciones de vestir de blanquiazul la próxima campaña.

Si llega a fichar por el Depor, tendrá que valorar un cartel de jugadores muy amplio. Igual estamos en esa lista, o igual no. En el Depor son aspiraciones totalmente diferentes a las de otros equipos y si firma, tendrá que valorar con su cuerpo técnico y la cúpula del club.





¿Te gustaría tener a Yago de entrenador de nuevo, pero ahora en Riazor?

Para mí Yago es un entrenador con el que me identifico, creo que saca el máximo rendimiento a sus jugadores y lo hace de una forma que el jugador disfruta, a través del balón. Y ya sea en el Depor o en otro equipo, sí me gustaría reencontrarme con Yago otra vez porque disfruté mucho estos años con él en Santiago.



¿Con qué te quedas de su etapa en el Compos?

Con que he mejorado muchísimo como futbolista. He aprendido muchísimo de él, el trato personal hacia mí… es un entrenador increíble.



¿Cuál es la mejor enseñanza que te llevas de él?

Muchas, sobre todo a nivel futbolístico. Una de sus mayores virtudes es que es un entrenador que te clarifica mucho lo que va a pasar durante el partido, te facilita mucho la hora de preparar un encuentro. l